TP.HCM: Giảm dần khu cách ly tập trung, F0 điều trị tại nhà cần liên hệ ai để có xác nhận khỏi bệnh?

Xã hội 21/09/2021 20:31

Phó giám đốc Sở Y tế cho biết TP đang có kế hoạch giảm dần khu cách ly tập trung. Chủ trương thời gian tới là điều trị, cách ly bệnh nhân tại nhà.

Dẫn tin từ Zing News, trong buổi họp báo chiều 21/9, đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) nhận câu hỏi về việc nhiều F0 tự điều trị tại nhà và có liên hệ trạm y tế địa phương/xã làm xác minh khỏi bệnh để được cấp thẻ xanh. Tuy nhiên, trạm y tế phản hồi không nhận thông tin.

Phó giám đốc HCDC Nguyễn Hồng Tâm cho biết đây là khúc mắc được người dân thành phố quan tâm. HCDC đã ban hành văn bản hướng dẫn nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tự điều trị tại nhà.

Nói rõ hơn, ông Tâm cho biết đối với F0 cách ly và điều trị tại nhà có 2 dạng, một là F0 do ngành y tế phát hiện, quản lý từ đầu.

"Trường hợp này sẽ rất dễ dàng. Khi F0 đã kết thúc thời gian điều trị, ban chỉ đạo phòng, chống dịch phường, xã sẽ ra quyết định kết thúc cách ly", ông Tâm nói.

F0 tu dieu tri tai nha 2
Ảnh minh họa: TTXVN

Trường hợp thứ 2 là người dân tự xét nghiệm, tự điều trị, tự theo dõi, tự hoàn thành thời gian cách ly.

Theo ông Tâm, với trường hợp này, người dân cần làm đơn gửi lên ban chỉ đạo phòng, chống dịch phường, xã và có bên thứ 3 xác nhận hoàn thành cách ly. Bên thứ 3 có thể là trạm y tế phường, xã hoặc tổ trưởng tổ dân phố, tổ trưởng tổ chăm sóc F0 tại nhà... Sau đó cơ quan y tế căn cứ theo để ra quyết định kết thúc cách ly cho người dân.

Ngoài ra, theo quy định của Bộ Y tế, người có tiền sử rõ ràng đã mắc Covid-19 trong vòng 6 tháng thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng. Bởi người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh có kháng thể tự nhiên bảo vệ cơ thể trong một khoảng thời gian.

Do đó, để bảo đảm an toàn cho bản thân, các trường hợp không thể xác nhận đã từng mắc Covid-19 cần phải tiêm vaccine. Dù đã tiêm, người dân vẫn cần tuân thủ phòng bệnh theo nguyên tắc 5K.

"Về việc trạm y tế từ chối tiếp nhận, HCDC sẽ xem xét và nhắc nhở để tạo điều kiện tối đa cho bà con", ông Tâm cho biết.

F0 tu dieu tri tai nha 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng tại buổi họp, Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết trong 2 chiến lược điều trị sắp tới, TP.HCM tập trung đẩy mạnh chăm sóc F0 tại cộng đồng và củng cố hệ thống điều trị.

Bên cạnh đó, Phó giám đốc Sở Y tế cho biết TP đang có kế hoạch giảm dần khu cách ly tập trung. Chủ trương thời gian tới là điều trị, cách ly bệnh nhân tại nhà và một số khu cách ly tập trung tại trường đại học, ký túc xá... thì TP.HCM sẽ có lộ trình giảm số lượng khu cách ly tập trung này, trả lại công năng ban đầu.

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Từ khóa:   COVID-19 F0 tại TP.HCM F0 tự điều trị tại nhà

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