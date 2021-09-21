Thông tin mới vụ nữ giáo viên tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 chỉ cách nhau 10 phút: Không tìm hiểu kỹ, điểm tiêm chưa được kiểm soát chặt

Xã hội 21/09/2021 10:46

Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Bình khẳng định nữ giáo viên đã không tìm hiểu kỹ về các loại vắc xin phòng COVID-19, nhất là loại vắc xin AstraZeneca mình đang được tiêm.

Liên quan tới vụ việc cô giáo ở Quảng Bình tiêm 2 mũi vắc xin COVID-19 chỉ cách nhau 10 phút, sáng ngày 21/9, Sở Y tế Quảng Bình đã thông tin về trường hợp trên.

Cụ thể, Tiền Phong thông tin, về nguyên nhân của sự cố trên, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Bình khẳng định nữ giáo viên đã không tìm hiểu kỹ về các loại vắc xin phòng COVID-19, nhất là loại vắc xin AstraZeneca mình đang được tiêm. Do đó đã không thực hiện đúng quy trình tiêm chủng đã được hướng dẫn mà lại đến bàn tiêm số 2 để tiến hành tiêm tiếp mũi thứ 2 vắc xin AstraZeneca.

Còn đối với điểm tiêm chủng Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy đã không kiểm tra kỹ lưỡng thông tin tiêm chủng của nữ giáo viên, các bước trong quá trình thực hiện tiêm chủng chưa được kiểm soát chặt chẽ nên mới để xảy ra trường hợp nói trên.

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Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, Người Lao Động đưa tin, hôm 18/9, huyện Lệ Thủy tổ chức tiêm vắc xin AstraZeneca ngừa Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy và Trung tâm văn hóa huyện cho các giáo viên, nhân viên giáo dục đang công tác trên địa bàn.

Khi vào khu vực tiêm, có 2 tờ giấy, một tờ tự nguyện kê khai tiêm vắc xin, tờ còn lại do bác sĩ khám. Lúc này, nữ giáo viên vào tiêm xong mũi đầu tiên, nhân viên y tế đã đánh vào tờ bác sĩ khám mục "rồi" (đã tiêm).

Thay vì xuống ghế ngồi đợi 30 phút để theo dõi, cô giáo này gấp tờ giấy đánh dấu "đã tiêm", rồi qua bàn khác trình tờ giấy khai tự nguyện tiêm vắc xin để tiêm mũi 2.

Tại bàn tiêm này, cô được các nhân viên y tế tiếp tục tiêm mũi 2, trong vòng chưa đến 10 phút. Khi nhân viên lật tờ giấy để đóng dấu liền phát hiện nữ giáo viên này đã tiêm ở bàn trước.

Lập tức, cô được đưa sang phòng khám bên cạnh để theo dõi ở bàn cấp cứu. Sau hơn 40 phút, thấy sức khỏe bình thường, bệnh viện đã cho người chở cô về nhà.

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Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay, ngành Y tế Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi sức khỏe trường hợp nói trên 28 ngày, nhất là trong vòng 7 ngày đầu sau tiêm chủng theo quyết định của Bộ Y tế và thông báo với nữ giáo viên có trách nhiệm báo cáo tình trạng sức khỏe 2 lần/ngày cho điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy.

Đối với việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 sau sự việc trên, Sở Y tế Quảng Bình yêu cầu các đơn vị để chấn chỉnh các bước trong quá trình thực hiện tiêm chủng, từ khâu khám sàng lọc, tiêm chủng và theo dõi sau tiêm cần được kiểm soát nghiêm ngặt.

Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thuỷ, Trung tâm Y tế huyện Lệ Thuỷ nói riêng và tại các điểm tiêm trên địa bàn tỉnh rút kinh nghiệm, thực hiện nghiêm túc các khâu trong quá trình tiêm vắc xin COVID-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tránh các trường hợp không đáng có xảy ra.

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