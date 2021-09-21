'Thánh mơ' Phương Hằng tung tâm thư giữa đêm, cay đắng thừa nhận: 'Tôi đã trở thành một diễn viên bất đắc dĩ với bao vai diễn và cuộc đời'

Sau buổi phát trực tiếp vào Chủ Nhật vừa rồi, bà Phương Hằng đã khiến cả cõi mạng dậy sóng bởi cụm từ "tạm khóa báo có". Đến tối khuya ngày 20/9, nữ đại gia lại tiếp tục có tâm thư với tựa đề rất ẩn ý.

Sau màn comeback đêm muộn ngày 17/9, bà Phương Hằng đã chính thức trở lại "đường đua" và livestream tiếp nối câu chuyện sao kê còn dang dở. Buổi phát trực tiếp của nữ đại gia vào Chủ Nhật vừa rồi đã khiến cả cõi mạng dậy sóng bởi cụm từ "tạm khóa báo có". Bà Phương Hằng vẫn chưa dừng cuộc chơi sao kê - Ảnh: Internet Đến khuya ngày 20/9, nữ đại gia lại tiếp tục có tâm thư dài cả mét trên trang cá nhân với tựa đề "THÚ VỊ HAY THÚ ĐAU THƯƠNG" khiến dư luận "choàng tỉnh giấc".

Tâm thư mới của nữ đại gia - Ảnh chụp màn hình Trong tâm thư lần này, bà Phương Hằng không gửi đến bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào mà chỉ dùng để nói lên tiếng lòng, giãi bày cho CĐM. Cụ thể, nữ đại gia viết: "Sau một trận chiến, Phương Hằng tôi mới hiểu và suy ngẫm ra hai từ XÃ HỘi nó phức tạp đến không tưởng không ngỡ. Tôi đã va chạm đủ các loại thành phần nên tôi mới thấu hiểu được con người ta sống hơn nhau ở cái TÂM và cái ĐỨC". Theo đó, bà chủ Đại Nam cho rằng, qua cuộc chiến lần này, bản thân đã nhận ra được nhiều mặt của xã hội, tiếp xúc với nhiều người, trải qua nhiều chuyện. Nữ đại gia đúc kết: "Xin thưa quý vị, tôi đã có 34 năm để trải nghiệm cuộc đời. Tôi đã va chạm rất nhiều loại người trong xã hội, mà loại người đáng sợ nhất là loại người trí thức và thành đạt. Họ giấu rất sâu cái sự nhẫn tâm ở bên trong, họ làm những điều không tưởng không ngỡ, cho nên đã có biết bao nhiêu điều rất bất ngờ xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Toàn là những người hiểu biết, có địa vị xã hội, có tài nhưng không có đức. Tôi đang nói về những người trí thức, sự hiểu biết của họ khi đã PHỤC VỤ cho những điều tồi tệ thì họ có TRĂM MƯU NGHÌN KẾ để thực hiện cái tôi vĩ đại trong cái con người của họ".

Mặc dù không chỉ đích danh ai trong tâm thư lần này song dư luận vẫn nhận định có lẽ bà Phương Hằng đang nói đến những nhân vật chính của "bộ phim dài tập" hơn 6 tháng qua. Phần cuối của tâm thư - Ảnh chụp màn hình Sau hơn 6 tháng "vùi mình" vào những cuộc đấu khẩu, tố cáo nhau gay gắt trên MXH, nữ đại gia cay đắng thừa nhận bản thân may mắn hay bất hạnh thì cũng không thay đổi được hai chữ "định mệnh". Bà cho hay: "Được - mất - có - còn, tôi đã không còn quan trọng. Vì đối với tôi tất cả đều là sự trải nghiệm". Cuối tâm thư, bà Phương Hằng bất ngờ thừa nhận: "Tôi đã trở thành một diễn viên bất đắc dĩ với bao vai diễn và cuộc đời". Đồng thời, bà cũng lặp lại "lời hứa" với bản thân từ nhiều tháng trước, nữ đại gia khẳng định sẽ sống như một đóa hoa, dù sẽ tàn nhưng đã từng rực rỡ. Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Đây không phải là lần đầu tiên bà chủ Đại Nam có đôi lời tỏ bày cùng cư dân mạng. Và điều đặc biệt, sau mỗi lần đăng tải tâm thư, bà Phương Hằng đều "châm ngòi" một cuộc chiến mới, gay gắt và "ác liệt" hơn. Liệu lần này thì sao? Câu trả lời có lẽ vẫn còn là một dấu chấm hỏi.

Chi tiết nhỏ trong bữa tiệc sinh nhật đã phần nào tiết lộ về ái nữ duy nhất của bà Phương Hằng, CĐM gật gù 'ra là thế' Một chi tiết trong bữa tiệc sinh nhật vô tình tiết lộ về sở thích của ái nữ duy nhất nhà bà Phương Hằng. CĐM ai nấy đều gật gù: 'Hóa ra tiểu thư nhà đại gia cũng như bao đứa trẻ khác'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-mo-phuong-hang-tung-tam-thu-giua-dem-cay-dang-thua-nhan-toi-da-tro-thanh-mot-dien-vien-bat-dac-di-voi-bao-vai-dien-va-cuoc-doi-425816.html