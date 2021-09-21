Giang Kim Cúc tung xấp sao kê, tiết lộ tiêu tốn hết 2,5 triệu tiền giấy in, khẳng định chắc nịch: 'Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của người đứng ra kêu gọi'

Xã hội 21/09/2021 10:03

Sau khi vướng phải nhiều tranh cãi trong lúc kêu gọi làm từ thiện, Giang Kim Cúc - trưởng nhóm mai táng 0 đồng đã chính thức tung sao kê với lời tuyên bố chắc nịch.

Tiếp nối "vườn sao kê" của nữ đại gia Bình Dương, mới đây, trưởng nhóm mai táng 0 đồng - Giang Kim Cúc cũng chính thức tung sao kê để minh bạch mọi chuyện. 

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Thời gian qua, Giang Kim Cúc cũng vướng phải vô số ồn ào - Ảnh chụp màn hình livestream

Chia sẻ trên trang cá nhân, cô cho biết cô chỉ có 2 Facebook kêu gọi đó là "Giang Thị Kim Cúc" và "Giang Kim Cúc và các Cộng Sự". Còn lại vị trưởng nhóm này khẳng định đều giả mạo nhằm trục lợi, cô cùng nhóm xin hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

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Bài đăng của trưởng nhóm mai táng 0 đồng - Ảnh chụp màn hình

Cũng trong bài đăng, Kim Cúc cho hay bản thân đã làm việc với ngân hàng suốt 1 tuần lễ và tiêu tốn hơn 2,5 triệu tiền giấy in để có được xấp giấy sao kê này. Để có được những bản sao kê từ thiện này. Giang Kim Cúc nhấn mạnh việc cô tung sao kê chỉ đơn giản là vì cảm thấy cần phải có trách nhiệm và nghĩa vụ của người đứng ra kêu gọi từ thiện.

Ngoài ra, trưởng nhóm mai táng 0 đồng cũng liệt kê đầy đủ và rõ ràng 9 công việc mà nhóm đã sử dụng khaorn tiền từ mạnh thường quân. Giang Kim Cúc viết: 

"Chi mai táng cho bà con miễn phí 100% từ A-Z.

Chi quỹ chia sẻ cho bà con mất vì Covid 5.000.000 đồng/nạn nhân.

Chi vật tư, đồ bảo hộ y tế cho nhóm và y bác sĩ tuyến đầu.

Chi cấp cứu oxy, Chi cấp lương thực cho bà con.

Chi hành trình sự sống (dược liệu thuốc nam cứu bệnh F0).

Chi xăng dầu, sửa chữa cho xe trong thời gian mà pvo chưa và đã kết thúc tài trợ.

Chi mua xe chuyên dùng để phục vụ cho dự án SOS Sài Gòn.

Chi nội bộ ăn uống, ngủ, thuốc đề kháng, vật tư trang thiết bị sinh hoạt hỗ trợ đội nhóm".

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9 mục chi tiền từ thiện của nhóm - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, Giang Kim Cúc cũng thừa nhận nhóm còn thiếu kinh nghiệm nên không tránh khỏi những sai sót trong quá trình thiện nguyện. Tuy nhiên cô khẳng định tất cả các thành viên đều tự nhủ bản thân phải thấy vui,hạnh phúc, ý nghĩa và tìm thấy được giá trị của chính mình khi đất nước khó khăn, người dân cần giúp đỡ. Làm thiện nguyện để giúp được bà con hoạn nạn, lúc cần ta có mặt ngay tức thời.

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Kim Cúc tiêu tốn 2,5 triệu để sao kê - Ảnh: FBNV

Cô viết: "Do khối lượng công việc hàng ngày của đội nhóm rất nhiều, vẫn phải duy trì và ban đầu Cúc dự định là bao giờ dịch được khống chế sẽ công khai minh bạch toàn bộ thu chi để gửi tới quý mạnh thường quân và toàn thể người dân. Nhưng nhận thức được việc minh bạch ngay và nhanh chóng là điều đáng rất nên làm ngay lúc này để cho mọi người theo dõi hành trình.

Cúc đã nhận từ 10.000 VNĐ đến hơn trăm triệu VNĐ. Hơn ai hết Cúc và đội nhóm hiểu rõ số tiền mà MTQ gửi vào không chỉ là mệnh giá, mồ hôi nước mắt, công sức làm ra mà còn là niềm tin và sự yêu thương dành cho bà con gặp hoạn nạn bởi đại dịch,nên đã ủy quyền cho Cúc và đội nhóm.

Mong cả nhà hãy mở lòng bao dung, bình tĩnh đợi Cúc trình bày rõ ràng và cụ thể mục THU - CHI trên. Xác nhận lần nữa minh bạch tài chính trong thiện nguyện không hề khó. Chỉ là Cúc dồn 1 lúc gần 2 tháng nên hơi chậm trễ. Nhưng cũng phải xong và nhanh chóng".

Bài viết của Giang Kim Cúc đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và theo dõi của dư luận. Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận ủng hộ và động viên nhóm tiếp tục cố gắng để giúp đỡ được nhiều hơn nữa những mảnh đời khó khăn trong lúc dịch bệnh căng thẳng.

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Từ khóa:   Giang Kim Cúc sao kê nhóm mai táng 0 đồng

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