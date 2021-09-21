Thực hư chuyện lò thiêu ở Hà Tĩnh từ chối bệnh nhân tử vong vì COVID-19 ở Quảng Bình. Các nhà đòn làm dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng không nhận. Ngay cả hàng xóm láng giềng cũng không ai mai táng giúp người quá cố vì sợ lây bệnh.

Trước một số thông tin lò thiêu ở Hà Tĩnh từ chối tiếp nhận bệnh nhân tử vong do COVID-19 ở tỉnh Quảng Bình, chiều 20/9, trao đổi với PV Tuổi Trẻ, ông Vũ Minh Tâm - phó giám đốc Công ty TNHH Phúc Lạc Viên (đơn vị duy nhất đang vận hành lò hỏa thiêu ở Hà Tĩnh) - khẳng định đơn vị này không từ chối bất kỳ trường hợp nào chết vì mắc COVID-19 có nhu cầu đến hỏa táng, kể cả người ngoại tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận, để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, những trường hợp ngoại tỉnh chết vì mắc COVID-19 khi muốn đến thiêu tại lò thiêu của Công ty TNHH Phúc Lạc Viên phải có sự đồng ý của chính quyền Hà Tĩnh. Đơn vị duy nhất ở Hà Tĩnh đang vận hành lò hỏa táng ở Hà Tĩnh - Ảnh: Tuổi Trẻ Trước đó, Tiền Phong đưa tin, sáng 20/9, Ban phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình công bố có thêm 35 ca mắc COVID-19, trong đó có thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc tại Quảng Bình từ trước đến nay lên 1.524.

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Ninh (TP.Đồng Hới), cho biết, trên địa bàn có BN 381637 (53 tuổi, ở thôn Đồng Dương) tử vong do COVID-19. Toàn bộ gia đình bệnh nhân này đang đi cách ly tập trung. Liên hệ qua điện thoại, gia đình bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương giúp hỏa táng người quá cố, tuy nhiên lò thiêu phía tỉnh Hà Tĩnh lại từ chối. Chính quyền địa phương đã liên hệ các nhà đòn làm dịch vụ trên địa bàn nhưng họ cũng từ chối. Ngay cả hàng xóm láng giềng cũng không ai nhận mai táng giúp người quá cố vì sợ lây bệnh.

Ông Hiếu đã tổ chức họp Thường vụ Đảng uỷ xã và thống nhất Bí thư, Chủ tịch xã và toàn bộ ủy viên thường vụ phải thay mặt gia đình làm công việc của nhà đòn là đi đào huyệt và khiêng người chết đi mai táng. Lãnh đạo hai địa phương làm nhiệm vụ của một nhà đòn - Ảnh: Tiền Phong Cũng trong sáng 20/9 tại phường Hải Thành (TP.Đồng Hới) có BN 412011 (82 tuổi) tử vong do COVID-19, cũng bị các nhà đòn từ chối mai táng. Ông Phạm Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND phường Hải Thành, cho biết, lãnh đạo phường đã vận động được 4 người trong gia đình người quá cố tham gia mai táng. Phường Hải Thành không có đất nghĩa trang nên phải sang nhờ nghĩa trang xã Bảo Ninh. "Cũng may hai người chết chôn gần nhau nên anh em lãnh đạo hai địa phương xúm vào hỗ trợ nhau để khiêng người chết. Cái hòm thì nặng, gặp trời mưa trơn trượt nên rất vất vả", ông Thắng nói. Theo ông Thắng, phường đã thành lập đội xung kích chôn người chết do COVID-19, nhưng các thành viên chưa được tiêm vắc-xin nên không thể tham gia. Cuối cùng, lãnh đạo phường là những người đã được tiêm hai mũi phải đứng ra làm việc này. "Đây là trường hợp bất đắc dĩ, chứ thực ra như tôi đây đi mai táng về là phải cách li 14 ngày. Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra thì không còn lấy ai làm việc ở phường", ông Thắng nói.

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