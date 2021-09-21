Quảng Bình: Lò hỏa táng từ chối, hàng xóm cũng không ai nhận mai táng, lãnh đạo xã, phường phải xúm vào khiêng bệnh nhân tử vong vì COVID-19 đi chôn

Xã hội 21/09/2021 11:34

Thực hư chuyện lò thiêu ở Hà Tĩnh từ chối bệnh nhân tử vong vì COVID-19 ở Quảng Bình. Các nhà đòn làm dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng không nhận. Ngay cả hàng xóm láng giềng cũng không ai mai táng giúp người quá cố vì sợ lây bệnh.

Trước một số thông tin lò thiêu ở Hà Tĩnh từ chối tiếp nhận bệnh nhân tử vong do COVID-19 ở tỉnh Quảng Bình, chiều 20/9, trao đổi với PV Tuổi Trẻ, ông Vũ Minh Tâm - phó giám đốc Công ty TNHH Phúc Lạc Viên (đơn vị duy nhất đang vận hành lò hỏa thiêu ở Hà Tĩnh) - khẳng định đơn vị này không từ chối bất kỳ trường hợp nào chết vì mắc COVID-19 có nhu cầu đến hỏa táng, kể cả người ngoại tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận, để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, những trường hợp ngoại tỉnh chết vì mắc COVID-19 khi muốn đến thiêu tại lò thiêu của Công ty TNHH Phúc Lạc Viên phải có sự đồng ý của chính quyền Hà Tĩnh.

COVID-19 1
Đơn vị duy nhất ở Hà Tĩnh đang vận hành lò hỏa táng ở Hà Tĩnh - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, Tiền Phong đưa tin, sáng 20/9, Ban phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình công bố có thêm 35 ca mắc COVID-19, trong đó có thêm 2 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc tại Quảng Bình từ trước đến nay lên 1.524.

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Ninh (TP.Đồng Hới), cho biết, trên địa bàn có BN 381637 (53 tuổi, ở thôn Đồng Dương) tử vong do COVID-19. Toàn bộ gia đình bệnh nhân này đang đi cách ly tập trung.

Liên hệ qua điện thoại, gia đình bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương giúp hỏa táng người quá cố, tuy nhiên lò thiêu phía tỉnh Hà Tĩnh lại từ chối. Chính quyền địa phương đã liên hệ các nhà đòn làm dịch vụ trên địa bàn nhưng họ cũng từ chối. Ngay cả hàng xóm láng giềng cũng không ai nhận mai táng giúp người quá cố vì sợ lây bệnh. 

Ông Hiếu đã tổ chức họp Thường vụ Đảng uỷ xã và thống nhất Bí thư, Chủ tịch xã và toàn bộ ủy viên thường vụ phải thay mặt gia đình làm công việc của nhà đòn là đi đào huyệt và khiêng người chết đi mai táng.

COVID-19 2
Lãnh đạo hai địa phương làm nhiệm vụ của một nhà đòn - Ảnh: Tiền Phong

Cũng trong sáng 20/9 tại phường Hải Thành (TP.Đồng Hới) có BN 412011 (82 tuổi) tử vong do COVID-19, cũng bị các nhà đòn từ chối mai táng. Ông Phạm Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND phường Hải Thành, cho biết, lãnh đạo phường đã vận động được 4 người trong gia đình người quá cố tham gia mai táng. Phường Hải Thành không có đất nghĩa trang nên phải sang nhờ nghĩa trang xã Bảo Ninh.

"Cũng may hai người chết chôn gần nhau nên anh em lãnh đạo hai địa phương xúm vào hỗ trợ nhau để khiêng người chết. Cái hòm thì nặng, gặp trời mưa trơn trượt nên rất vất vả", ông Thắng nói.

Theo ông Thắng, phường đã thành lập đội xung kích chôn người chết do COVID-19, nhưng các thành viên chưa được tiêm vắc-xin nên không thể tham gia. Cuối cùng, lãnh đạo phường là những người đã được tiêm hai mũi phải đứng ra làm việc này.

"Đây là trường hợp bất đắc dĩ, chứ thực ra như tôi đây đi mai táng về là phải cách li 14 ngày. Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra thì không còn lấy ai làm việc ở phường", ông Thắng nói.

Thông tin mới vụ nữ giáo viên tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 chỉ cách nhau 10 phút: Không tìm hiểu kỹ, điểm tiêm chưa được kiểm soát chặt

Thông tin mới vụ nữ giáo viên tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 chỉ cách nhau 10 phút: Không tìm hiểu kỹ, điểm tiêm chưa được kiểm soát chặt

Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Bình khẳng định nữ giáo viên đã không tìm hiểu kỹ về các loại vắc xin phòng COVID-19, nhất là loại vắc xin AstraZeneca mình đang được tiêm.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh nhân tử vong vì COVID-19 hỏa táng COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 5 giờ 35 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 6 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số