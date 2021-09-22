Tổ chức xong sinh nhật cho quý tử, bà chủ 'chiêm bao' chính thức ấn định ngày giờ livestream 'xanh chín', hứa hẹn vô cùng 'nảy lửa'

Sau thông tin 5 nghệ sĩ đâm đơn kiện bà Phương Hằng vào chiều ngày hôm qua, cách đây ít phút, nữ đại gia đã có thông báo ấn định ngày giờ trở lại, hứa hẹn một cuộc đấu tố nảy lửa.

Chiều ngày hôm qua 21/9, cả MXH sục sôi bởi thông tin đã có 5 nghệ sĩ Việt đâm đơn kiện bà Phương Hằng. Trong đó, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đã lên tiếng xác nhận rất đanh thép. Tuổi Trẻ đưa tin, Công an TP.HCM đã nhận được đơn tố cáo từ ông Huỳnh Minh Hưng (tên thật ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty Đại Nam) về các hành vi "làm nhục người khác", "vu khống", và "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông". Đồng thời, Công an TP.HCM cũng đã nhận được đơn tố cáo từ một số các nghệ sĩ khác.

Mr Đàm châm nòi 'đường đua' kiện tụng - Ảnh minh họa: Internet

Đến sáng nay, trên trang cá nhân của nữ thu ký đã có thông báo chính thức về buổi phát trực tiếp của bà Phương Hằng.

Bài đăng của bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, nữ đại gia thông báo sẽ trở lại vào tối mai, thứ Năm 23/9, buổi livestream với chủ đề: "TÌNH ĐỜI, TÌNH NGƯỜI - Những trải nghiệm ĐẠO LÝ và PHÁP LÝ" đã khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao và dự đoán về một cuộc đấu tố cực kỳ nảy lửa và gay gắt trước thềm kiện tụng.

Trước đó, bà chủ Đại Nam từng thông tin sẽ livestream vào tối hôm qua, đúng ngày Trung thu, nhưng sau đó lại hủy kèo vì trùng ngày sinh nhật của cậu quý tử Hằng Hữu. Tối muộn cùng ngày, nữ đại gia cũng đã đăng tải hình ảnh vui vẻ cùng gia đình trong buổi tiệc sinh nhật.

Vợ chồng nữ đại gia cùng các con - Ảnh: FBNV

Hiện cuộc chiến của nữ CEO và một số nghệ sĩ Việt vẫn đang nhận về vô số sự quan tâm, chú ý của CĐM.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/to-chuc-xong-sinh-nhat-cho-quy-tu-ba-chu-chiem-bao-chinh-thuc-an-dinh-ngay-gio-livestream-xanh-chin-hua-hen-vo-cung-nay-lua-426135.html