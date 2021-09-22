Bộ Y tế bổ sung thuốc kháng virus trong điều trị COVID-19, được dùng cho tất cả những trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 giai đoạn sớm

Xã hội 22/09/2021 08:23

Bộ Y tế bổ sung thuốc kháng virus trong điều trị COVID-19 nhằm ức chế sự sao chép của virus. Thuốc kháng virus đường uống được chỉ định được dùng cho tất cả những trường hợp xác định nhiễm virus SARS-CoV-2 giai đoạn sớm.

Theo thông tin từ Người Lao Động, Bộ Y tế vừa có văn bản sửa đổi, bổ sung một số điểm của Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng virrus Corona mới (SARS-CoV-2). 

Cụ thể, Bộ Y tế bổ sung thuốc kháng virus trong điều trị COVID-19 nhằm ức chế sự sao chép của virus. 

Thuốc kháng virus đường uống được chỉ định được dùng cho tất cả những trường hợp xác định nhiễm virus SARS-CoV-2 giai đoạn sớm.

Với thuốc kháng virus đường tiêm, truyền thường được dùng cho bệnh nhân nội trú. Đối với thuốc chưa được Tổ chức y tế thế giới (WHO) khuyến cáo sử dụng, chưa được cấp phép lưu hành, chưa được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại bất kỳ nước nào trên thế giới: Việc sử dụng phải tuân thủ các quy định về thử nghiệm lâm sàng của Bộ Y tế.

Thuốc đã được WHO khuyến cáo sử dụng hoặc được cấp phép lưu hành, hoặc được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại ít nhất 1 nước trên thế giới thì cho phép sử dụng theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc của nhà sản xuất kèm theo khi nhập khẩu. Chẳng hạn như thuốc Remdesivir, Favipiravir.

Trong hướng dẫn mới nhất này, Bộ Y tế cũng bổ sung các loại thuốc kháng thể đơn dòng (là thuốc ức chế Interleukine 6 hoặc trung hòa virus).

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Thuốc kháng virus Remdesivir - Ảnh: AFP

Thuốc này được chỉ định điều trị cho bệnh nhân từ 12 tuổi trở lên đã được khẳng định nhiễm virus SARS-CoV-2 mức độ nhẹ đến vừa và có nguy cơ tiến triển nặng như người cao tuổi, béo phì, bệnh tim mạch, tăng huyết áp, bệnh phổi mạn tính, đái tháo đường tuýp 1 và tuýp 2, bệnh thận mạn tính, bao gồm cả các bệnh nhân đang lọc máu, bệnh gan mạn tính, suy giảm miễn dịch đang được điều trị ung thư, bệnh nhân ghép tủy xương hoặc ghép tạng, suy giảm miễn dịch, HIV, thiếu máu hồng cầu hình liềm, bệnh thalassemia và sử dụng dài ngày các thuốc gây suy giảm miễn dịch.

Đối với thuốc chưa được WHO khuyến cáo sử dụng, chưa được cấp phép lưu hành, chưa được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại bất kỳ nước nào trên thế giới, việc sử dụng phải tuân thủ các quy định về thử nghiệm lâm sàng của Bộ Y tế.

Thuốc đã được WHO khuyến cáo sử dụng hoặc được cấp phép lưu hành hoặc được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại ít nhất 1 nước trên thế giới thì cho phép sử dụng theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc của nhà sản xuất kèm theo khi nhập khẩu (ví dụ: thuốc Tocilizumab, Sarilumab; Casirivimab 600mg + Imdevimab 600mg, Bamlanivimab 700mg + Estesevimab 1400mg, Strovimab;...).

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Từ khóa:   COVID-19 thuốc điều trị COVID-19 SARS-CoV-2

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