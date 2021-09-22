Bộ Công an chính thức thông báo nhận đơn tố cáo liên quan đến tiền từ thiện: 'Người dân có quyền được giám sát việc thu, phân phối các khoản tiền này'

Xã hội 22/09/2021 16:33

Một số cá nhân đã chuyển tiền cho một nghệ sĩ để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm 2020. Tuy nhiên, sau đó thấy sự việc làm từ thiện không được minh bạch nên những cá nhân này đã đề nghị bộ Công an điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ Dân Việt, ngày 21/9, Bộ Công an cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo và điều tra các thông tin liên quan đến vấn đề tiền từ thiện, việc huy động từ thiện của các cá nhân được công chúng quan tâm trong thời quan qua.

Cụ thể, một số cá nhân yêu cầu bộ Công an làm minh bạch chuyện quyên góp tiền từ thiện, trong đó có người đã chuyển tiền cho một nghệ sĩ để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm 2020. Tuy nhiên, sau đó thấy sự việc làm từ thiện không được minh bạch nên những cá nhân này đã đề nghị bộ Công an điều tra làm rõ.

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Nhiều nghệ sĩ Việt lên truyền hình vì ồn ào từ thiện thời gian qua - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc này, Tuổi Trẻ dẫn tin, cho hay, thời gian qua dư luận rất quan tâm đến vấn đề quyên góp và sử dụng tiền từ thiện của một số cá nhân, do đó, dù không có đơn tố cáo thì bộ Công an cũng sẽ làm rõ các nội dung liên quan đến việc kêu gọi, phân phát tiền từ thiện.

"Bởi đây là tiền đóng góp của người dân cho những hoàn cảnh khó khăn, gặp thiên tai dịch bệnh chứ không phải là tiền chỉ của một cá nhân hay tổ chức nào. Do đó, người dân có quyền được giám sát việc thu, phân phối các khoản tiền này đến những nơi cần", báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin riêng.

Trong thời gian vừa qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến việc làm từ thiện, kêu gọi từ thiện từ một số cá nhân, việc kêu gọi từ thiện này xuất phát trong những thời điểm cấp thiết: Thiên tai, dịch bệnh.

Tuy nhiên, có người kêu gọi từ thiện xong lập tức đem đi trao đến tay bà con nghèo gặp khó khăn thì cũng có người "giữ" lại tiền trong tài khoản dẫn đến dư luận đặt rất nhiều câu hỏi về việc cần phải minh bạch số tiền quyên góp, minh bạch quá trình sử dụng tiền...

Không chỉ riêng số tiền được các nghệ sĩ có tên tuổi, có danh tiếng kêu gọi mà một số cá nhân khác cũng kêu gọi và phân phối tiền từ thiện. Từ việc tiếp nhận tiền đóng góp từ người dân đến việc phân phối tiền từ thiện này đã phát sinh những bất cập nên đã có đơn tố cáo các cá nhân kêu gọi từ thiện.

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Từ khóa:   nghệ sĩ từ thiện Bộ Công an từ thiện

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