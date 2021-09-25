Dịch lan ra 4 xã phường ở Phú Quốc, chính quyền TP quyết truy vết bóc tách F0

Xã hội 25/09/2021 08:40

Đến cuối ngày 23-9, dịch đã lây lan ra thêm 4 xã phường ở Phú Quốc, nâng tổng số trường hợp mắc Covid 19 tại địa phương này lên tới 69 ca.

Cụ thể theo VnExpress, sau khi phát hiện ổ dịch tại phường An Thới (TP. Phú Quốc) hôm 21/9, mới đây chính quyền TP Phú Quốc tiến hành xét nghiệm cộng đồng ở một số nơi trên địa bàn, phát hiện dịch đã lây lan ra 4 xã phường ở TP. Phú Quốc: phường An Thới (63 ca) và Dương Đông (1 ca), xã Hàm Ninh và Bãi Thơm (5 ca). 

Ngày 23/9 nhân viên y tế đến từng nhà dân để test nhanh Covid. Ảnh: Ngọc Tài

Theo Tuổi trẻ, Một bác sĩ tại CDC Kiên Giang nhận định, mới sau 3 ngày bùng phát, ổ dịch An Thới đã lan ra 4 xã phường, chứng tỏ mầm bệnh có khả năng đã lan sâu trong cộng đồng. 

Chính quyền TP Phú Quốc đã nhanh chóng đưa ra quyết định huy động toàn bộ nguồn lực để thần tốc truy vết, lấy mẫu tầm soát toàn bộ người dân trên đảo để nhanh chóng bóc tách hết F0. Hiện tại, khả năng tiếp nhận điều trị của thành phố khoảng 150 ca F0, cách ly 500 F1. 

Cũng trong 23/9, tỉnh Kiên Giang phát hiện thêm 163 ca, nâng tổng số ca Covid-19 lên 4.874. Với 371.000 liều vaccine phân bổ, đến nay tỉnh đã có 243.000 người tiêm vaccine, trong đó hơn 50.000 người tiêm hai mũi. 

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