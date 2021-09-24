Sau khi ăn lá ổi chữa đau bụng, một học sinh lớp 7 trên địa bàn huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An) xuất hiện triệu chứng ngộ độc nghi ăn nhầm lá ngón, dẫn đến tử vong thương tâm.

Theo Infonet/Vietnamnet đưa tin, sáng 24/9, ông Lữ Trung Thành - Chủ tịch UBND xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, một học sinh lớp 7 trên địa bàn mới tử vong nghi ăn nhầm lá ngón.

Trước đó, khoảng 19h ngày 23/9, em V.T.H. (SN 2008, trú ở bản Na, xã Nậm Nhoóng) cùng mẹ đang ở nại (Khu sản xuất trong rừng) thì thấy đau bụng nên đã đi tìm lá ổi để ăn chữa trị theo dân gian. Tuy nhiên, gần 1 tiếng sau thì em H. bất ngờ có biểu hiện bị ngộ độc.

Lá ngón vô cùng kịch độc ở miền núi Nghệ An - Ảnh: Infonet/Vietnamnet

Ngay sau đó, người thân đã nhanh chóng đưa em đến Trạm Y tế xã để cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Nhiều người nhận định rất có thể em H. đi hái lá ổi nhưng vô tình hái nhầm lá ngón ăn dẫn đến tử vong.

Ông Thành cho biết thêm: “Sau khi nhận được thông tin, đại diện chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi gia đình. Chiều nay (24/9), gia đình và bà con dân bản sẽ tiến hành mai táng nạn nhân xấu số theo phong tục của địa phương”.

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