Vụ cô gái 23 tuổi ở TP.HCM tử vong do rơi từng tầng cao chung cư: Người dân tiết lộ một chi tiết về hoàn cảnh sống

Xã hội 24/09/2021 06:30

Nghe tiếng động lớn, nhiều người dân đã chạy ra ngoài và phát hiện một cô gái rơi từng tầng cao chung cư Đức Khải, quận 7 (TP.HCM) và tử vong. Ngay sau đó, sự việc đã được báo cơ quan chức năng.

Dẫn tin từ Zing News, khoảng 18h ngày 22/9, người dân sống tại block A2, chung cư Đức Khải, quận 7 (TP.HCM) bất ngờ nghe tiếng động mạnh nên chạy ra xem. Lúc này, nhiều người hoảng hốt khi phát hiện một cô gái trẻ, nằm bất động dưới đất và tử vong ngay tại chỗ.

tu vongVụ cô gái 23 tuổi ở TP.HCM tử vong do rơi từng tầng cao chung cư: Người dân tiết lộ một chi tiết về hoàn cảnh sống - Ảnh 2
Khu vực sân chung cư phát hiện nạn nhân - Ảnh: Zing

Sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng Công an quận 7 ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường, bảo vệ hiện trường, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo xác định ban đầu, danh tính nạn nhân được xác định là H.T.N.L. (23 tuổi, quê Bình Thuận). Cô gái đã bị rơi từng trên tầng cao của chung cư.

Theo thông tin chia sẻ từ Zing, một số nhân chứng nói rằng nạn nhân thuê căn hộ ở một mình tại tầng 19 block A2 chung cư Đức Khải được khoảng 3 tháng trước khi xảy ra vụ việc.

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