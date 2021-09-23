Thủ tướng tiếp tục nhắc nhở không thu phí, trục lợi từ việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Xã hội 23/09/2021 09:59

Thủ tướng nhấn mạnh không được thu phí tiêm chủng, hay bất kỳ biểu hiện trục lợi nào khác trong tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân.

Theo thông tin của Tuổi trẻ, văn phòng Chính phủ vừa có công điện truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng tới các bí thư tỉnh ủy, thành ủy, trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19; chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Cụ thể, thủ tướng yêu cầu ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp tổ thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định, giải pháp phòng, chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm kiểm soát dịch bệnh trong thời gian nhanh nhất, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. 

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Thủ tướng chỉ đạo không được thu phí tiêm chủng hay trục lợi trong tiêm vắc-xin - Ảnh: Internet 

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, mua sắm, sử dụng trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc, vắc-xin,… phục vụ phòng chống dịch phải bảo đảm khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí, lợi ích nhóm trong việc mua sắm, sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm và tiêm chủng vắc-xin. 

Thủ tướng lưu ý việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đúng quy trình, nhanh chóng, thuận tiện nhất cho người dân trên tinh thần đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để dịch bệnh lây lan. 

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu không được thu phí tiêm chủng hay bất kỳ biểu hiện trục lợi nào khác trong tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân.

TP.HCM: Người dân trên 18 tuổi, chưa tiêm vaccine mũi 1 chỉ cần nhắn tin tổng đài để đăng ký

TP.HCM: Người dân trên 18 tuổi, chưa tiêm vaccine mũi 1 chỉ cần nhắn tin tổng đài để đăng ký

Từ 10h ngày 21/9, người từ 18 tuổi trở lên, chưa tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 và đang trú tại TP.HCM có thể gửi tin nhắn SMS cho tổng đài tin nhắn 8066. 

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