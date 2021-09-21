TP.HCM: Người dân trên 18 tuổi, chưa tiêm vaccine mũi 1 chỉ cần nhắn tin tổng đài để đăng ký

Xã hội 21/09/2021 13:02

Từ 10h ngày 21/9, người từ 18 tuổi trở lên, chưa tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 và đang trú tại TP.HCM có thể gửi tin nhắn SMS cho tổng đài tin nhắn 8066. 

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM có văn bản triển khai tổng đài tiếp nhận tin nhắn đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 đối với người dân chưa tiêm mũi 1 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM.

Cụ thể, theo Sở Thông tin - truyền thông, từ 10h ngày 21/9, người từ 18 tuổi trở lên, chưa tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 và đang trú tại TP.HCM có thể gửi tin nhắn SMS cho tổng đài tin nhắn 8066. 

Cụ thể, soạn tin nhắn theo cú pháp: MUI1 HoTen NamSinh QuanHuyen (ví dụ MUI1 NguyenVanA 1960 BinhChanh). Sau đó, danh sách đăng ký tiêm vaccine sẽ được chuyển qua thư điện tử đến UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức. Tần suất gửi danh sách đăng ký tiêm vaccine là 1 giờ/lần.

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Người dân có thể nhắn tin cho tổng đài 8066 để đăng ký tiêm vắc xin mũi 1 - Ảnh: Tuổi trẻ 

Giữa tháng 9, các quận huyện đã tăng cường tổ chức "tiêm vét" cho tất cả trường hợp trên 18 tuổi, chưa tiêm mũi 1, không phân biệt thường trú, tạm trú. Mục tiêu sẽ đạt tỉ lệ 100% người dân trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 trước ngày 15/9. 

Tuy nhiên đến nay, vì nhiều lý do mà có một số người dân ở một số quận huyện chưa thể tiêm vaccine mũi 1 và có nhu cầu đăng ký tiêm vaccine. 

Theo thống kê, từ khi thành phố bắt đầu tổ chức tiêm chủng đợt 1 (ngày 8/3) đến hết ngày 19/9 đã tiêm được 8.773.870 mũi tiêm, trong đó có 6.736.823 mũi 1 và 2.037.047 mũi 2. Với tổng số người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn là 7.208.800 người, tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên tại thành phố đã tiêm mũi 1 đạt gần 93,4%, mũi 2 hơn 28,2%.

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