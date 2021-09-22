Trong lúc theo bố sang nhà hàng xóm, bé trai 4 tuổi cầm chiếc đèn Trung thu chạy quanh vườn nhà chơi thì không may rơi xuống hố nước dẫn đến tử vong.

Theo báo Tiền phong đưa tin, tối 21/9, chính quyền xã Nghĩa Hành (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến bé trai 4 tuổi tử vong.

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, khoảng 10h trưa 21/9, cháu P.H.Đ. (SN 2017, trú tại xóm Đông Du, xã Nghĩa Hành) theo bố sang nhà hàng xóm chơi.

Hố nước xảy ra vụ tử vong thương tâm của bé trai 4 tuổi - Ảnh: Tiền Phong

Tuy nhiên, trong lúc người bố phụ hàng xóm làm việc thì cháu Đ. đã cầm đèn Trung thu chạy chơi quanh vườn nhà.

Khoảng 1 tiếng sau không thấy cháu bé đâu, mọi người đã chia nhau đi tìm thì phát hiện những vết cào cấu ở mép hố nước gần nhà. Sau đó, khi xuống tìm thì phát hiện cháu bé đã tử vong dưới hố nước.

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