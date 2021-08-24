Trong lúc đi chăn trâu, 2 chị em ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh rủ nhau tắm sông, không may bị đuối nước thương tâm.

Theo báo Giao thông đưa tin, sáng 24/8, chính quyền xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ đuối nước khiến 2 chị em ruột tử vong thương tâm.

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 23/8, hai chị em ruột là N.T.K.T (SN 2012) và N.T.K.O (SN 2016), trú tại thôn Hoàng Dụ, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh đi chăn trâu rồi rủ nhau tắm ở sông Cồn Soi, đoạn qua thôn Hoàng Dụ, xã Kỳ Khang.

Khu vực sông Cồn Soi nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm - Ảnh: Báo Giao thông

Theo thông tin của Vietnamnet, trong lúc tắm, không may cả hai chị em trượt chân xuống khu vực nước sâu, dẫn đến đuối nước. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với người dân đến hiện trường tìm kiếm hai chị em.

Đến 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể người chị là N.T.K.T; còn người em N.T.K.O được người dân sơ cứu rồi đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh song không qua khỏi.

Ông Hồ Xuân Trính - Chủ tịch UBND xã Kỳ Khang (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, hoàn cảnh của gia đình nạn nhân rất khó khăn. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên, chia buồn và hỗ trợ cho gia đình lo hậu sự chu đáo cho nạn nhân.

Trước đó, trong vòng 2 ngày 18-19/8, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 5 em học sinh tiểu học ở 2 huyện Can Lộc và Kỳ Anh tử vong.

Học sinh tiểu học đuối nước thương tâm, mẹ ở vùng dịch không thể về lo tang lễ cho con Nhóm học sinh rủ nhau đi tắm mát ở sông Rào Mốc. Nhưng không may, 2 trong số các em học sinh bị sẩy chân vào chỗ vực xoáy sâu dẫn đến bị đuối nước tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuong-song-tam-khi-di-chan-trau-2-chi-em-ruot-o-ha-tinh-duoi-nuoc-thuong-tam-420033.html