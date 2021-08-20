Hai học sinh 'xấu số' rủ nhau đi tắm sông, ngã vào vũng nước sâu, đuối nước thương tâm ở Hà Tĩnh

Xã hội 20/08/2021 10:30

Rủ nhau đi tắm sông Rào Mộc, 2 em học sinh ở Hà Tĩnh không may ngã xuống vũng nước sâu dẫn đến đuối nước.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, trưa ngày 19/8, nhóm 4 học sinh tiểu học ở xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) rủ nhau ra sông Rào Mộc tại xã Kỳ Sơn để tắm. Lúc này P.T.A. (9 tuổi) và em Đ.V.K. (10 tuổi) cùng trú thôn Mỹ Lợi, học sinh Trường Tiểu học Kỳ Sơn không may ngã xuống vũng nước sâu và chìm dần. Khi người dân phát hiện, cứu vớt lên bờ, cả hai nạn nhân đã tử vong.

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2 em học sinh ngã xuống nước sâu và chìm dần - Ảnh minh họa: Internet

Chính quyền địa phương cho hay, cả hai nạn nhân có quan hệ họ hàng, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hiện, thi thể hai nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức lễ tang.

Trước đó một ngày (18/8), tại khu vực đập Cố Châu, thuộc thôn Hồng Tiên, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cũng xảy ra vụ 3 em học sinh đuối nước dưới đập. Trong 3 em học sinh, có 2 nạn nhân là anh em họ hàng với nhau.

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Sau khi phát hiện thi thể trai bé 2 tuổi tử vong trên sông Kiến Giang (Quảng Bình), người mẹ mất tích nghi bị nước cuốn trôi, cơ quan chức năng đã triển khai tìm kiếm và đã thấy thi thể người phụ nữ.

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