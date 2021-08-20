Rủ nhau đi tắm sông Rào Mộc, 2 em học sinh ở Hà Tĩnh không may ngã xuống vũng nước sâu dẫn đến đuối nước.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, trưa ngày 19/8, nhóm 4 học sinh tiểu học ở xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) rủ nhau ra sông Rào Mộc tại xã Kỳ Sơn để tắm. Lúc này P.T.A. (9 tuổi) và em Đ.V.K. (10 tuổi) cùng trú thôn Mỹ Lợi, học sinh Trường Tiểu học Kỳ Sơn không may ngã xuống vũng nước sâu và chìm dần. Khi người dân phát hiện, cứu vớt lên bờ, cả hai nạn nhân đã tử vong.

2 em học sinh ngã xuống nước sâu và chìm dần - Ảnh minh họa: Internet

Chính quyền địa phương cho hay, cả hai nạn nhân có quan hệ họ hàng, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hiện, thi thể hai nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức lễ tang.

Trước đó một ngày (18/8), tại khu vực đập Cố Châu, thuộc thôn Hồng Tiên, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cũng xảy ra vụ 3 em học sinh đuối nước dưới đập. Trong 3 em học sinh, có 2 nạn nhân là anh em họ hàng với nhau.

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