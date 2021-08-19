Vụ bé trai 2 tuổi đuối nước, mẹ mất tích: Tìm thấy thi thể người mẹ nằm cách con không xa

Xã hội 19/08/2021 08:12

Sau khi phát hiện thi thể trai bé 2 tuổi tử vong trên sông Kiến Giang (Quảng Bình), người mẹ mất tích nghi bị nước cuốn trôi, cơ quan chức năng đã triển khai tìm kiếm và đã thấy thi thể người phụ nữ.

Theo thông tin của Dân Trí, ngày 18/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Bình, lực lượng thuộc đơn vị này đã tìm thấy thi thể của chị V.T.T. (SN 1988, trú tại thôn Tiền Thiệp, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy).

Được biết, thi thể chị T. được tìm thấy trên sông Kiến Giang, cách khu vực cháu N.T.A. (SN 2019) - con của chị T., đuối nước tử vong không xa. Lực lượng tìm kiếm đã bàn giao thi thể nạn nhân cho chính quyền địa phương và gia đình để lo hậu sự theo phong tục của địa phương.

thi the
Cơ quan chức năng tìm kiếm các nạn nhân đuối nước trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy - Ảnh: Dân Trí

Trước đó, theo báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, khoảng 17h30 ngày 17/8, người dân sinh sống tại thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy phát hiện bé N.T.A. (SN 2019) nổi trên sông Kiến Giang nên đã tiến hành ứng cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

Tại hiện trường, người dân còn phát hiện có một chiếc xe đạp được xác định là của chị V.T.T (SN 1989, trú tại xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy) – mẹ của cháu A. Nên lập tức đã báo cho chính quyền địa phương để tìm kiếm chị T. và bàn giao thi thể của cháu A. cho gia đình để lo hậu sự. 

Được biết, hoàn cảnh gia đình của chị T. rất khó khăn và cháu A. là con trai duy nhất trong gia đình.

Phát hiện thi thể bé trai 2 tuổi trên sông Kiến Giang, người mẹ mất tích nghi do bị nước cuốn trôi

Phát hiện thi thể bé trai 2 tuổi trên sông Kiến Giang, người mẹ mất tích nghi do bị nước cuốn trôi

Trên sông Kiến Giang, đoạn gần cầu phao nối xã Mỹ Thủy và xã Xuân Thủy vừa phát hiện thi thể cháu bé 2 tuổi ở trên sông.

Xem thêm
Từ khóa:   thi thể người mẹ cách con trai không xa tìm thấy thi thể bé trai tìm thấy thi thể người mẹ

TIN MỚI NHẤT

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 38 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 2 giờ 40 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 2 giờ 45 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 3 giờ 4 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 3 giờ 32 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1