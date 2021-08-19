Sau khi phát hiện thi thể trai bé 2 tuổi tử vong trên sông Kiến Giang (Quảng Bình), người mẹ mất tích nghi bị nước cuốn trôi, cơ quan chức năng đã triển khai tìm kiếm và đã thấy thi thể người phụ nữ.

Theo thông tin của Dân Trí, ngày 18/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Bình, lực lượng thuộc đơn vị này đã tìm thấy thi thể của chị V.T.T. (SN 1988, trú tại thôn Tiền Thiệp, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy).

Được biết, thi thể chị T. được tìm thấy trên sông Kiến Giang, cách khu vực cháu N.T.A. (SN 2019) - con của chị T., đuối nước tử vong không xa. Lực lượng tìm kiếm đã bàn giao thi thể nạn nhân cho chính quyền địa phương và gia đình để lo hậu sự theo phong tục của địa phương.

Cơ quan chức năng tìm kiếm các nạn nhân đuối nước trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy - Ảnh: Dân Trí

Trước đó, theo báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, khoảng 17h30 ngày 17/8, người dân sinh sống tại thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy phát hiện bé N.T.A. (SN 2019) nổi trên sông Kiến Giang nên đã tiến hành ứng cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

Tại hiện trường, người dân còn phát hiện có một chiếc xe đạp được xác định là của chị V.T.T (SN 1989, trú tại xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy) – mẹ của cháu A. Nên lập tức đã báo cho chính quyền địa phương để tìm kiếm chị T. và bàn giao thi thể của cháu A. cho gia đình để lo hậu sự.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của chị T. rất khó khăn và cháu A. là con trai duy nhất trong gia đình.

Phát hiện thi thể bé trai 2 tuổi trên sông Kiến Giang, người mẹ mất tích nghi do bị nước cuốn trôi Trên sông Kiến Giang, đoạn gần cầu phao nối xã Mỹ Thủy và xã Xuân Thủy vừa phát hiện thi thể cháu bé 2 tuổi ở trên sông.

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