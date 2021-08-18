Trên sông Kiến Giang, đoạn gần cầu phao nối xã Mỹ Thủy và xã Xuân Thủy vừa phát hiện thi thể cháu bé 2 tuổi ở trên sông.

Theo báo Giao thông đưa tin, sáng ngày 18/8, thông tin từ UBND xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể cháu bé 2 tuổi ở trên sông và Mẹ của cháu bé cũng đã mất tích, nghi bị nước cuốn trôi.

Trước đó, khoảng 17h30’ ngày 17/8, người dân sinh sống tại thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy tá hỏa khi phát hiện thi thể cháu bé N.T.A. (SN 2019) nổi trên sông Kiến Giang, đoạn gần cầu phao nối xã Mỹ Thủy và xã Xuân Thủy.

Khu vực phát hiện thi thể cháu bé nổi trên sông Kiến Giang, đoạn gần khu vực cầu phao nối xã Mỹ Thủy và xã Xuân Thủy - Ảnh: Báo giao thông

Theo thông tin của Dân trí, được biết, gần khu vực phát hiện thi thể cháu A. có một chiếc xe đạp, được xác định là của chị Võ Th.T. (SN 1989, trú tại xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy) là mẹ của cháu A. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã mất tích và nghi đã bị nước cuốn trôi.

Sau khi phát hiện, người dân đã thông báo với chính quyền địa phương để tìm kiếm chị T. và bàn giao thi thể của cháu A. cho gia đình để lo hậu sự. Cơ quan chức năng đang triển khai lực lượng và phương tiện tìm kiếm chị T. Được biết, hoàn cảnh gia đình của chị T. rất khó khăn và cháu A. là con trai duy nhất trong gia đình.

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