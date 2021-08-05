Hai nữ sinh rủ nhau ra ao sau nhà câu cá, trượt chân ngã xuống. Khi được người nhà tìm thấy, cả hai đã tử vong.

Theo Dân Việt đưa tin, chiều ngày 4/8, lãnh đạo UBND xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã vớt được thi thể 2 nữ sinh bị đuối nước thương tâm. Cụ thể, trước đó, khoảng 13h ngày 4/8, cháu Đ.T.M.H (18 tuổi) và N.T.H.Y (14 tuổi), cùng trú tại xã Quảng Tâm, rủ nhau ra ao nhà cháu Y để câu cá.

Gia đình đang chuẩn bị lo hậu sự cho 2 nữ sinh xấu số. Ảnh: Dân Việt

Trong quá trình câu cá, H và Y không may bị trượt chân rơi xuống ao nước sâu. Một lúc sau, gia đình của 2 cháu thấy đi câu lâu quá vẫn chưa về nên ra ao xem. Lúc này, người nhà không thấy 2 cháu, chỉ thấy nhiều đồ đạc, điện thoại trên bờ và dấu trượt chân nên tá hỏa báo ngay cho cơ quan chức năng và người dân hỗ trợ.

Tới khoảng 16h cùng ngày, lực lượng cứu hộ và người dân mới vớt được thi thể của 2 cháu và bàn giao cho gia đình an táng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-nu-sinh-xau-so-ru-nhau-ra-ao-sau-cau-ca-truot-chan-duoi-nuoc-thuong-tam-416002.html