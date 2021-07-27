Khi ông ngoại phát hiện và hô hoán người dân xung quanh đến giúp nhưng đã không kịp nữa.

Theo thông tin của Dân Trí, chiều 26/7, UBND xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm của cháu bé lớp 4. Được biết, nạn nhân là cháu C.A.Q. (SN 2011), hiện là học sinh tại Trường tiểu học số 1 Trung Hóa, huyện Minh Hóa. Cháu Q. không có bố, mẹ đi làm ăn xa ở miền Nam do đó, gửi cháu lại cho ông, bà ngoại chăm sóc, dạy dỗ.

Hồ cá nơi cháu Q. bị đuối nước - Ảnh: Dân Trí

Trưa đó, vào trưa cùng ngày, ông ngoại của em Q. đi tìm cháu thì tá hoả phát hiện cháu bị đuối nước dưới ao cá sau nhà. Lúc này, ông đã hô hoán lên cho mọi người xung quanh chạy đến cứu cháu nhưng không may, nạn nhân đã tử vong.

Được biết, gia đình ông, bà ngoại cháu Q. cũng thuộc diện hộ cận nghèo của xã, cuộc sống rất khó khăn. Hiện chính quyền xã Trung Hóa đang tổ chức thăm hỏi, chia sẻ với gia đình và lo hậu sự cho cháu.

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