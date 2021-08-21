Nhóm học sinh rủ nhau đi tắm mát ở sông Rào Mốc. Nhưng không may, 2 trong số các em học sinh bị sẩy chân vào chỗ vực xoáy sâu dẫn đến bị đuối nước tử vong.

Theo báo Dân Sinh đưa tin, chiều 20/8, ông Nguyễn Anh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 em học sinh tử vong.

Trước đó, chiều 19/8, nhóm học sinh ở thôn Mỹ Lợi, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh rủ nhau đi tắm mát ở sông Rào Mốc, đoạn chảy qua địa bàn xã. Nhưng không may, em P.T.A (SN 2012) và em Đ.V.K (SN 2011), đều là học sinh Trường Tiểu học Kỳ Sơn bị sẩy chân vào chỗ vực xoáy sâu.

Khi phát hiện bạn bị đuối nước, các em đi cùng đã lập tức chạy về gọi người lớn ra ứng cứu nhưng không kịp. Khoảng 16h cùng ngày, gia đình và người dân đã tìm thấy thi thể 2 em. Nhận được thông tin trên, lãnh đạo huyện Kỳ Anh và xã Kỳ Sơn đã đến nhà thăm hỏi, động viên các gia đình có các cháu bị nạn.

Rủ nhau đi tắm sông, 2 em học sinh tiểu học bị sẩy chân vào khu vực nước xoáy sâu, đuối nước thương tâm - Ảnh: báo Dân Sinh

Được biết, cháu Đ.V.K có hoàn cảnh hết sức đặc biệt, bố mẹ bỏ nhau từ khi cháu mới 3 tuổi. Hiện bố đi đâu không rõ, còn mẹ vào Bình Dương làm lao động tự do. Hiện tại, Bình Dương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Chính phủ nên mẹ của bé K. không thể về lo tang lễ cho con. Cháu Đ.V.K ở với ông bà ngoại từ nhỏ nhưng ông bà ngoại cũng đã già yếu và hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Trước đó, chiều tối ngày 18/8, tại xã Gia Hanh, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) có 3 em học sinh tử vong dưới đập Cố Châu. 3 nạn nhân gồm các em: N.M.C. (7 tuổi), N.Đ.T. (7 tuổi) và N.T.L. (10 tuổi) đều là người địa phương và học Trường tiểu học Gia Hanh.

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