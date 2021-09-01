Một nhóm học sinh tại Nam Trực (Nam Định) rủ nhau ra sông Đào gần nhà để tắm, trong đó, 2 nữ học sinh lớp 6 bị sóng cuốn dẫn đến đuối nước tử vong.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, Lãnh đạo UBND xã Nam Dương xác nhận, chiều 31/8, tại sông Đào, đoạn thuộc địa bàn thôn Thi Châu B (xã Nam Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 em nữ sinh tử vong.

Trước đó, khoảng đầu giờ chiều 31/8, 5 học sinh (1 nam, 4 nữ) đều trú tại xã Nam Dương rủ nhau tới khu vực trên tắm sông. Sau đó, 2 cháu Bùi Thị Ngọc A. và Trần Thị Khánh A. bị sóng ở sông Đào cuốn trôi. Khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, thân nhân và người dân quanh khu vực đã khẩn trương tổ chức phương tiện tìm kiếm, cứu hộ 2 cháu.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 cháu bé trong tình trạng đều đã tử vong do đuối nước - Ảnh: Tiền Phong

Phải đến hơn 17 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm mới vớt được hai em trong tình trạng đã tử vong. Đại diện UNND xã Nam Dương cho biết thêm, 2 cháu Bùi Thị Ngọc A. và Trần Thị Khánh A. cùng 11 tuổi, trú tại thôn Chiền, xã Nam Dương. Cả 2 chuẩn bị vào học lớp 6.

Sự viện đáng tiếc xảy ra khi ngày 30/8, 2 học sinh đến tập trung buổi đầu tiên tại trường THCS Nam Dương để chuẩn bị tham dự lễ khai giảng vào ngày 5/9 tới. Chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể các cháu cho gia đình để tổ chức tang lễ.

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