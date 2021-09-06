Do trời nóng nực nên em T. đi tắm suối dưới chân thác Sảng Chải (thị trấn Mường Khương) và bị đuối nước tử vong.

Theo thông tin của TTXVN, sáng 6/9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, khoảng 21 giờ ngày 5/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể em nhỏ bị đuối nước khi tắm suối tại huyện Mường Khương.

Được biết, nạn nhân là Pờ Dung T. (SN 2009), cư trú tại thôn Chúng Chải, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 5/9, tại thị trấn Mường Khương. Trời nóng nực nên em T. đi tắm suối dưới chân thác Sảng Chải (thị trấn Mường Khương) và bị đuối nước tử vong.

Trời nóng nực nên em T. đi tắm suối dưới chân thác Sảng Chải (thị trấn Mường Khương) và bị đuối nước tử vong- Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Khương đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị gồm: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và Ủy ban Nhân dân thị trấn Mường Khương tổ chức tìm kiếm.

Sau khi khoan cắt tháo nước tại đập tràn chân thác, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể thị trấn Mường Khương đã đến động viên, chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

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