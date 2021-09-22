Chuẩn bị mở cửa đón khách du lịch, đảo ngọc Phú Quốc ghi nhận 17 ca mắc Covid-19 mới

Ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, quan điểm, chủ trương của Trung ương nếu kiểm soát tốt dịch bệnh thì Kiên Giang vẫn tiếp tục thí điểm đón khách.

Theo thông tin của báo Tiền Phong, ngày 21/9, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP. Phú Quốc (Kiên Giang) có báo cáo nhanh về các trường hợp nhiễm Covid-19 mới trên địa bàn.

Cụ thể, Phú Quốc ghi nhận 17 ca F0 và 38 ca F1 đang cách ly tại Trung tâm Y tế. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng tiến hành phong tỏa khu vực F0 sinh sống và lấy 505 mẫu test nhanh trong cộng đồng (mẫu gộp) đối với 1.200 người ở phường An Thới.

Ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, quan điểm, chủ trương của Trung ương nếu kiểm soát tốt dịch bệnh thì Kiên Giang vẫn tiếp tục thí điểm đón khách. Ông Trung cho biết: “Phú Quốc đã xác định được số ca mắc COVID-19, chùm ca và nguồn gốc lây nhiễm. Địa phương đang triển khai truy vết khoanh vùng dập dịch. Tỉnh đã thành lập tổ công tác ra Phú Quốc hỗ trợ”.

Dự kiến Phú Quốc thí điểm đón khách quốc tế trong thời gian 6 tháng, từ tháng 10/2021 - Ảnh: Tiền Phong

Ông Trung cho biết thêm, theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Kiên Giang sẽ khoanh vùng hẹp để sàng lọc F0 và cắt đứt các chuỗi lây nhiễm chứ không phong tỏa diện rộng trên toàn địa bàn TP. Phú Quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang thông tin: “Đây cũng là trong một những thách thức, rủi ro đối với tỉnh trong quá trình mở cửa trở lại. Do đó, Kiên Giang xác định quá trình mở cửa đón khách trở lại sắp tới phải thật cẩn trọng, chắc chắn từng bước”.

Trước đó ngày 6/9, TP. Phú Quốc nới lỏng giãn cách xã hội từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15 và từ 0 giờ ngày 21/9, toàn TP. Phú Quốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 19 của Chính phủ.

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