Kiên Giang miễn tiền nước sinh hoạt tháng 9 và 10 cho hộ dân nghèo và các khu vực được thành lập để phòng, chống dịch COVID-19

Xã hội 10/09/2021 14:09

Không chỉ miễn tiền nước sinh hoạt cho người nghèo, Kiên Giang còn miễn phí tiền nước đối với các khu vực được thành lập để phòng, chống dịch COVID-19 như khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến...

Theo thông tin của Vietnamplus, trước khó khăn trong tình hình dịch COVID-19, UBND Kiên Giang quyết định miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt do Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp thoát nước Kiên Giang cung cấp cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch.

Các khách hàng được miễn, giảm nước sạch sinh hoạt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn 100%, bao gồm giá dịch vụ thoát nước, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; giảm 5% giá nước sạch sinh hoạt (bao gồm thuế) đối với khách hàng sử dụng nước do Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp thoát nước Kiên Giang cung cấp. Thời gian áp dụng là hai tháng 9 và 10/2021.

Đồng thời, UBND Kiên Giang cũng quyết định miễn phí tiền nước đối với các khu vực được thành lập để phòng, chống dịch COVID-19 như khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, chốt biên phòng. Thời gian miễn, giảm tính từ tháng 9/2021 đến khi kết thúc phòng, chống dịch.

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Kiên Giang quyết định miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, tỉnh Kiên Giang đã lên kế hoạch và thực hiện cấp phát 2.278,17 tấn gạo, chia làm hai đợt (25/8-25/9/2021) cho 151.878 người dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND Kiên Giang cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh và đề nghị Trường Đại học Kiên Giang cùng với các chính sách miễn, giảm học phí theo quy định của Nhà nước sẽ giữ ổn định mức học phí của năm học 2021-2022 như mức học phí năm học trước; đồng thời hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh, sinh viên theo quy định hiện hành và quan tâm, có chính sách đặc thù hỗ trợ sách giáo khoa cho các học sinh thuộc hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo.

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