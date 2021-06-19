Nam sinh 15 tuổi ở Kiên Giang ham chơi game bị bố la, uống thuốc sâu nhập viện

Xã hội 19/06/2021 16:24

Mới đây, một nam sinh đã nhập viện trong tình trạng nôn ói, môi và tay chân đều tím tái sau khi uống thuốc diệt cỏ tại nhà.

Mới đây, trưa ngày 19/6, trên trang page chính thức của Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố (TP.HCM) đã thông tin về một nam thanh niên uống thuốc diệt cỏ sau khi xảy ra mâu thuẫn với gia đình.

Cụ thể, trước đó, ngày 17/6, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố nhận một trường hợp em L. H. 15 tuổi, nam, ngụ ở Giồng Riềng, Kiên Giang do bệnh viện tuyến trước chuyển đến trong tình trạng tím môi, tím tay chân toàn thân, mệt.

Khai thác bệnh sử, ghi nhận em bị bố la vì ham chơi game vi tính, không lo học để thi lên lớp 10, nên uống 1 nắp thuốc trừ cỏ hiệu Cantanil, hoạt chất là propanil và butachlor.

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Nam sinh nhập viên trong tình trạng nguy kịch - Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố 

Sau uống thuốc sâu 2 giờ, em nôn, ói, tím môi, tay chân, than nhức đầu, mệt, môi, tay chân tím, người nhà đưa đến bệnh viện địa phương sơ cứu rồi chuyển em đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố. Tại đây, bệnh nhân lừ đừ, thở mệt, môi tím, đầu chi tím, nhịp tim nhanh, khám loại trừ bệnh lý tim mạch, hô hấp gây tím tái, độ bão hòa oxy máu giảm nặng còn 74%.

Sau khi được chận đoán methemoglobine máu do hóa chất, bệnh nhân được cho thở oxy, uống than hoạt tính để hấp thu các độc chất còn lại trong đường tiêu hóa và dùng thuốc giải độc xanh methylen tiêm mạch. Tuy nhiên, tình trạng em diễn tiến nặng, phải truyền đến 4 lần xanh methylene mới cải thiện dần, hết tím tái, không cần thở oxy và được khám tư vấn với chuyên gia tâm lý.

Đây là trường hợp methemoglobine máu hiếm gặp ở trẻ lớn do propanil gây ra. Thuốc diệt cỏ này còn gây ra thiếu oxy mô, ức chế thần kinh trung ương, ức chế hô hấp dẫn đến tử vong nếu uống nhiều và không được điều trị thích hợp.

Một số tác nhân oxyd hóa mạnh thường gặp gây methemoglobine như hóa chất (Chlorates, Aniline – phẩm nhuộm, Trinitrotoluene – thuốc nổ)., thuốc (Nitroglycerine, Sulfonamide, Primaquine, Chloroquine, Lidocain, Prilocain – EMLA, Benzocain – gây tê tại chỗ, Nitrate bạc – xức bỏng), thức ăn (nước giếng, củ dền, carrot, nước cải bẹ xanh, bắp cải, củ cải đường – những thức ăn này có hàm lượng nitrate cao, khi ăn nhiều và dày ngày sẽ gây methemoglobin ở trẻ nhỏ) biến đổi hemoglobine thành methemoglobine quá khả năng bù trừ của hệ thống men khử của cơ thể, đưa đến tăng methemoglobine máu, dẫn đến bệnh nhân bị tím tái, có thể tử vong nếu không điều trị kịp thời.

Từ khóa:   Kiên Giang mâu thuẫn gia đình cãi nhau với cha mẹ

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