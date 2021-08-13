Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với một đối tượng vì chống người thi hành công vụ. Đây là người đã lao vào đánh cán bộ công an gây thương tích.

Theo VTC News, ngày 13/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơ cư trú (do đang mang thai) một đối tượng vì hành vi chống người thi hành công vụ. Danh tính người này được xác định là N.T.Y. (37 tuổi) ngụ phường An Hòa, TP Rạch Giá.

Trước đó, sáng ngày 9/8, N.V.A. là nhân viên làm thuê cho Hộ kinh doanh P.Y. (do đối tượng Y. làm chủ) chạy xe máy trên đường Lạc Hồng (phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá). Khi đến chốt kiểm soát dịch COVID-19, N.V.A. đưa ra giấy xác nhận đi lại do Hộ kinh doanh P.Y. cấp. Xét thấy giấy xác nhận do chủ hộ kinh doanh tự cấp không đúng quy định nên chốt kiểm dịch không cho qua.

N.T.Y. tại cơ quan công an - Ảnh: VOV

Lúc này, N.V.A. điện thoại cho chị Y. báo sự việc thì Y. cùng chồng chạy xe ô tô đến. Mặc dù được Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hiệp giải thích là giấy này do chị Y. tự cung cấp cho nhân viên, không hợp lệ để đi lại trong thời gian giãn cách nhưng chị Y. và chống không bằng lòng và nhất quyết kêu nhân viên là N.V.A. 'thông chốt'.

Đồng thời, vợ chồng Yến ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ và dùng nhiều lời lẽ xúc phạm, thách thức.

Đáng chú ý, theo VOV, khi được yêu cầu về phường làm việc thì đối tượng Y. xông tới nắm cổ áo rồi dùng tay đánh và cào cấu vào mặt một cán bộ công an phường gây thương tích. Sau đó, người phụ nữ đánh cán bộ công an này bị lực lượng đang làm nhiệm vụ khống chế đưa về trụ sở công an để cơ quan điều tra xử lý

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