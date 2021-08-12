'Nữ ninja' bất ngờ ôm đầu lăn ra 'xỉu' khi bị công an mời vào làm việc

Một người phụ nữ đột nhiên lăn ra "xỉu" khi bị các chiến sĩ công an mời vào làm việc. Đoạn clip đang nhận được nhiều sự quan tâm vì thế ngã "giả trân" của nhân vật chính.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ chia sẻ rầm rộ một đoạn clip ghi lại việc một người phụ nữ có hành vi chống đối người thi hành công vụ theo cách "không hề giả trân" khiến mọi người chú ý. Theo đó, mở đầu đoạn clip là người phụ nữ mặc trang phục che kín cả cơ thể. Không rõ người này vi phạm quy định định gì mà đã bị các chiến sĩ công an yêu cầu dừng xe và mời vào làm việc. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, chị ấy bắt đầu la lối, dùng tay ôm lấy đầu và cuối cùng là ngã lăn ra đất mặc kệ chiếc xe máy nằm la liệt dưới đường.

Người phụ nữ trong clip - Ảnh: Chụp màn hinh2

Trước tình huống trên, chiến sĩ công an chỉ biết bất lực gọi người phụ nữ: "Bình tĩnh đi chị ơi, chị đừng có làm như vậy, ngồi dậy giùm em đi". Tuy nhiên, người này vẫn một mực nằm im, không hề có phản ứng gì.

Đáng chú ý, dù người phụ nữ nằm "xỉu" giữa đường nhưng vẫn nắm rất chắc tiền và xấp giấy tờ trên tay. Cuối cùng, chiến sĩ công an đành phải gọi công an phường ra hỗ trợ, xử lý người phụ nữ này theo quy định.

Dù chưa biết nguyên nhân câu chuyện là gì và kết cục người phụ nữ có bị xử phạt hay không nhưng đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận về vô vàng bình luận của cư dân mạng. Nhiều người chỉ trích cú ngã "giải trân" của người phụ nữ cũng như hành động "cố thủ" khi cương quyết nằm im của chị. Hiện, chưa có thêm thông tin nào về sự việc.

Người phụ nữ đạp xe như bay trong đêm, bật khóc nức nở khi được hỏi đi đâu về và câu chuyện nhói lòng phía sau Đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bật khóc nức nở giữa đêm khuya khi được một người lạ - chủ nhân đoạn clip - hỏi thăm. Được biết, chị này đã đi xin đồ từ thiện từ chiều nhưng mãi đến tối mới xin được nên về trễ. Nhà chị còn 2 con nhỏ, chồng đã qua đời còn người mẹ già thì đau bệnh. Cảm thương trước hoàn cảnh trên, chủ tài khoản đã giúp đỡ chị một ít tiền để cho chi qua cơn nguy khốn.

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