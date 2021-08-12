Nguyên Vũ nghẹn ngào vĩnh biệt ca sĩ Việt Quang, tiết lộ lời hứa còn dang dở với người em thân thiết

Sự ra đi của ca sĩ Việt Quang là nỗi xót xa của gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Nguyên Vũ đã có bài viết bày tỏ nỗi lòng mình.

Sáng ngày 12/8, ca sĩ Việt Quang đã ra đi trong sự tiếc thương của gia đình, bạn bè và người hâm mộ, hưởng dương 44 tuổi. Anh qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn viêm phổi.

Là một trong số những người đồng nghiệp thân thiết với Việt Quang, ca sĩ Nguyên Vũ mới đây đã có bài viết tạm biệt cố ca sĩ. Đồng thời, anh cũng tiết lộ bài hát cuối cùng mà Việt Quang còn chưa kịp phát hành, hy vọng sau này khán giả có thể đón nhận nó.

Ca sĩ nguyên Vũ và ca sĩ Việt Quang - Ảnh: Internet

"Vĩnh biệt thằng em, mãi yên nghỉ nhé Việt Quang! Em đã cố gắng lắm rồi, ra đi thanh thản nè. Em còn bài hát Hoa Tâm chưa kịp phát hành, hy vọng mọi người sẽ nghe được bài hát cuối cùng này của em" - bài viết của Nguyên Vũ trên trang cá nhân.

Bài viết của Nguyên Vũ - Ảnh: Chụp màn hình

Cùng với lời tạm biệt, Nguyên Vũ còn tiết lộ thêm những dòng tin nhắn của 2 anh em trong thời gian Việt Quang đang chống chọi với bệnh tật. Qua nội dung tin nhắn, có thể thấy dù chịu sự giày vò của căn bệnh quái ác nhưng nam ca sĩ vẫn rất lạc quan, kiên trì điều trị. Thậm chí, cả hai còn hứa với nhau sẽ "ra Bùi Viện làm một chầu" khi Việt Quang khỏe lại khiến nhiều người xót xa.

Tin nhắn của cả hai - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, do tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tang lễ của cố nghệ sĩ được diễn ra đơn giản và nhanh chóng. Lễ tẩm liệm diễn ra vào lúc 11h ngày 12/8, sau đó linh cữu được đi hỏa táng luôn.

Ca sĩ Nguyên Vũ tiết lộ về tang lễ của Việt Quang: Hỏa táng tại Củ Chi, tiền phúng điếu gửi vào tài khoản chị gái Sau thời gian chống chọi với căn bệnh viêm phổi, ca sĩ Việt Quang đã ra đi trong vòng tay của gia đình. Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Nguyên Vũ đã có thông tin về tang lễ của người đồng nghiệp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguyen-vu-nghen-ngao-vinh-biet-ca-si-viet-quang-tiet-lo-loi-hua-con-dang-do-voi-nguoi-em-than-thiet-417653.html