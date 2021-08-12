Ca sĩ Nguyên Vũ tiết lộ về tang lễ của Việt Quang: Hỏa táng tại Củ Chi, tiền phúng điếu gửi vào tài khoản chị gái

Hậu trường 12/08/2021 12:20

Sau thời gian chống chọi với căn bệnh viêm phổi, ca sĩ Việt Quang đã ra đi trong vòng tay của gia đình. Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Nguyên Vũ đã có thông tin về tang lễ của người đồng nghiệp.

Rạng sáng ngày 12/8, ca sĩ Việt Quang đã ra đi trong sự tiếc thương của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, hưởng dương 44 tuổi. Được biết, thời điểm này dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên gia đình tổ chức tang lễ cho Việt Quang nhanh gọn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

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Ca sĩ Việt Quang  - Ảnh: Internet

Theo như thông tin được ca sĩ Nguyên Vũ chia sẻ trên trang cá nhân, vào trưa ngày 12/8, gia đình sẽ khâm liệm và đưa cố ca sĩ đi hỏa táng tại Tháp Long Thọ, Củ Chi. Tiền phúng điếu của bạn bè, đồng nghiệp sẽ gửi vào tài khoản chị gái cố ca sĩ. 

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Ca sĩ Nguyên Vũ - Ảnh: Internet

"Thân gửi các anh chị em, bạn hữu và các fans của ca sĩ Việt Quang. Vào 11h trưa nay, ngày 12/8/2021, gia đình sẽ đưa Việt Quang đi hỏa táng tại Tháp Long Thọ, Củ Chi (TP.HCM).

Gia đình xin cảm ơn rất nhiều sự thương mến dành cho Việt Quang. Phúng điếu xin gửi vào tài khoản chị ruột của Quang" - Nguyên Vũ dưới phần bình luận bài đăng tiếc thương ca sĩ Việt Quang.

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Thông báo của Nguyên Vũ trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, vào tháng 6/2021, ca sĩ Nguyên Vũ cũng đã có bài viết thông báo về tình hình ca sĩ Việt Quang. Vào thời điểm ấy, Nguyên Vũ cho biết Việt Quang bị viêm phổi nặng, gia đình nam ca sĩ vẫn có thể tự lo và mong muốn gửi lời đến đồng nghiệp và người hâm mộ quan tâm tình trạng sức khoẻ của anh. 

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Bài viết trước đó của Nguyên Vũ -  Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, ca sĩ Việt Quang sinh năm 1977, là nghệ sĩ gắn liền với thế hệ 8X, 9X đời đầu với những ca khúc đình đám như Về Đây, Tình Ơi, Tình Phiêu Lãng...Cuối tháng 5/2021, Việt Quang nhập viện điều trị viêm phổi nặng. Sau hơn 3 tuần điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của nam ca sĩ có những chuyển biến tích cực. Đầu tháng 7/2021, giọng ca Tình Ơi tiết lộ đã được bác sĩ cho về nhà để uống thuốc.

Tuy nhiên không lâu sau đó, tình trạng Việt Quang chuyển biến xấu dần. Những ngày cuối đời, nam ca sĩ được cho về nhà và ra đi nhẹ nhàng trong vòng tay gia đình.

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