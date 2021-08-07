Liên quan đến vụ ồn ào của cặp đôi Vinh Râu và Lương Minh Trang những ngày qua, mới đây, nam nghệ sĩ đã lên tiếng làm rõ mọi việc.

Cặp đôi Vinh Râu - Lương Minh Trang thông báo "đường ai nấy đi" khiến không ít người tiếc nuối vì đây được xem là một trong những gia đình đẹp của showbiz. Tuy nhiên, sau khi tin tức được lan truyền, cả hai đã vướng phải không ít ồn ào. Cặp đôi Vinh Râu - Lương Minh Trang - Ảnh: Internet Theo đó, cách đây 2 ngày, ca sĩ Lương Minh Trang có đăng một dòng trạng thái tỏ rõ thái độ chán ghét những người đàn ông vũ phu và "thích mặc váy". Bài viết đã nhận về nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Không ít người đã đổ dồn sự chú ý về Vinh Râu vì cho rằng anh có liên quan đến vụ việc.

Bài viết gây bão của Lương Minh Trang - Ảnh: Chụp màn hình Mới đây, ngày 7/8, trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ đã đăng tải một bài viết khá dài trần tình về mọi việc. Anh cho biết đã nhận được tin nhắn của bạn bè từ đêm hôm trước nhưng vì quá buồn ngủ nên không kiểm tra, nào ngờ sáng dậy thì thấy mình "được lên báo". Ngay sau đó, Vinh Râu khẳng định mình không phải là người vợ cũ đề cập đến và bản thân anh cũng rất ghét loại đàn ông vũ phu, "động tay động chân" với phụ nữ. "Chuyện hiểu lầm thôi nhưng mà bị đẩy đi xa quá nên tôi cũng cần đính chính chút xíu. Vấn đề Trang đăng trên story hôm qua không phải về tôi đâu. Chứ tôi là ghét nhất đàn ông vũ phu, đặc biệt là bạo hành phụ nữ" - trích bài viết của Vinh Râu.

Vinh Râu trần tình - Ảnh: Chụp màn hình Chia sẻ về mối quan hệ với vợ cũ, anh cho biết cả hai vẫn là bạn bè nhưng hiện "tâm lý 2 đứa vẫn chưa ổn định". Anh hy vọng khán giả đừng bình luận về vấn đề riêng từ "mắc công lại làm khó xử cho cả 2 bên". Đồng thời, anh cũng mong muốn mọi người hãy giữ sức khỏe và chú ý đến những sản phẩm sắp tới của cả hai chứ không phải là những ồn ào kia. Về phía Lương Minh Trang, nữ ca sĩ cũng đã nhanh chóng có bài viết nói rõ sự việc ngay vào chiều ngày 6/8. Cô gửi lời xin lỗi đến khán giả vì bài viết gây hiểu lầm của mình và khẳng định nhân vật vũ phu được đề cập trước đó "không phải là người mà mọi người nghĩ". "Sorry mọi người, hôm qua mình có up 1 story về bạo hành phụ nữ. Mình đang nói về bạn mình. Nhân vật chính không phải người mà mọi người nghĩ đâu ạ. Tội ảnh lắm" - Lương Minh Trang viết. Bài biết đình chính của Lương Minh Trang - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, bài viết đã bị gỡ xuống ít phút và thay vào đó là thái độ bức xúc của nữ ca sĩ khi bị fan của "người kia" tấn công. "Muốn nghĩ gì thì nghĩ, mọi người nghĩ đúng rồi đó, không đính chính gì nữa. Còn bạn kia đừng bao giờ năn nỉ một lần nào nữa. Cảm ơn. Kìm hãm fans bạn lại đi rồi nhờ mình. Bạn chưa từng bảo vệ được mình, mỗi lần mình bảo vệ bạn là bị fans bạn cắn không tha. Vậy mà còn nghĩ cho bạn. Hết rồi nha. Không bao giờ có lần nữa. Bye. Quạu" - nữ ca sĩ gay gắt. Hiện, dòng trạng thái "quạu" này cũng đã bị Lương Minh Trang gỡ khỏi trang cá nhân.

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