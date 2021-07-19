Trước cuộc ly hôn chấn động Vbiz, Đan Trường từng bảo vệ vợ thế nào trước ồn ào 'ăn chơi'?

Hậu trường 19/07/2021 10:35

Mới đây, vợ chồng nam ca sĩ Đan Trường thông báo ly hôn khiến nhiều người xôn xao. Mọi thông tin về chuyện tình cảm của cặp đôi khiến dư luận hết sức quan tâm.

Mới đây, vợ chồng nam ca sĩ Đan Trường thông báo ly hôn sau 8 năm mặn nồng. Trên trang cá nhân, vợ nam ca sĩ cho biết vì khoảng cách địa lý khiến suy nghĩ không còn đồng điệu, khó để tìm tiếng nói chung. Cũng trong cùng ngày, Đan Trường đã chia sẻ lại bài viết của vợ cùng dòng trạng thái: "Chúng tôi rất tiếc khi thông báo trong thời gian này. Mong mọi người hiểu".

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Bài viết thông báo ly hôn của Thủy Tiên (vợ cũ Đan Trường) - Ảnh: Chụp màn hình

Nhìn lại chặng đường bên nhau suốt 8 năm của cả hai, nhiều người không khỏi tiếc nuối. Trước đó, Đan Trường và vợ luôn thể hiện sự yêu thương, bảo vệ nhau khi vướng phải những ồn ào, dị nghị xã hội.

Theo đó, trước ngày diễn ra lễ cưới vào tháng 4/2013, doanh nhân Thủy Tiên nhận không ít lời bàn tán về nhan sắc. Để bênh vực vợ, "anh Bo" đã không ngần ngại cho biết anh chỉ chọn những gì làm mình cảm thấy hạnh phúc nhất. Với anh, cái đẹp được thể hiện ở tầm hồn và ngôn hạnh của người con gái chứ không thể dựa vào bên ngoài.

"Đừng so sánh giữa cái đẹp và cái xấu vì cũng có nhiều người lấy người đẹp rồi chia tay. Ở đây, anh chọn những gì anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Đẹp là đẹp ở tâm hồn và ở sự giỏi giang. Đẹp là biết lễ nghĩa, công dung ngôn hạnh của người con gái. Nếu mình chỉ biết chọn cái đẹp bề ngoài, thử hỏi một ngày nào đó, người ấy xấu đi, mình có còn yêu được nữa hay không?" - Đan Trường từng chia sẻ.

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Đan trường và vợ thời còn bên nhau - Ảnh: Internet

Vài tháng sau hôn nhân, bà xã doanh nhân lại tiếp tục bị một diễn đàn đăng tải những bức ảnh kèm theo bài "bóc phốt" có quá khứ ăn chơi "thác loạn", đời sống tình cảm phức tạp, nói dối về tuổi thật và hoàn toàn không giàu có như những gì được đồn đoán. 

Ngay sau đó, Thủy Tiên đã lên tiếng đính chính khi cho biết bức ảnh kia được chụp cùng bạn bè vào dịp lễ Halloween. Còn về việc tiệc tùng, cô cho biết điều này là hết sức bình thường với những người trẻ tuổi. Dù rất buồn nhưng cô cũng tiết lộ đã nhận được sự tin tưởng, động viên từ phía ông xã.

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Vợ Đan Trường từng vướng phải ồn ào tham gia tiệc ăn chơi thác loạn - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, dù không trực tiếp lên tiếng nhưng ông bầu Hoàng Tuấn đã đại diện của nam ca sĩ cũng cho biết: "Ai mà không có ăn chơi của một thời tuổi trẻ. Thời buổi bây giờ không ai đi cưới vợ trong trắng về mà họ cưới nhau để hòa hợp chung sống. Đan Trường không quan tâm đến việc trước khi quen nhau và cưới, vợ anh từng yêu ai. Nam ca sĩ chỉ quan tâm là lúc quen nhau và sau hôn nhân, cô là người vợ hết mực yêu thương chồng".

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Đan Trường tổ chức họp báo về vụ ồn ào với fan - Ảnh : Internet

Tương tự, vợ đại cũng đã từng không ít lần ra tay "cứu" chồng trước giông bão. Nổi tiếng nhất có lẽ là lần cô chấp nhận chi 40 nghìn đô (hơn 900 triệu) để trả nợ khi anh bị một fan "tố" bắt cá hai tay, lợi dụng tiền bạc và nợ nần chồng chất. Tuy nhiên, khi nói về vụ việc, Thủy Tiên cho biết: "Tôi đồng ý phụ anh ấy số tiền để trả vì không muốn hai bên gia đình có sự phiền phức, nhưng không phải dùng để đánh đổi hôn nhân".

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