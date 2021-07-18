Đan Trường ly hôn, Hoa hậu Phương Lê thẳng thắn: 'Sự khập khiễng về văn hóa và thua kém tiền bạc làm cho người ta không thể hòa hợp'

Hậu trường 18/07/2021 22:26

Sự việc nam ca sĩ Đan Trường ly hôn vợ đại gia khiến không ít người ngỡ ngàng. Mới đây, Hoa hậu Phương Lê đã có bài viết nói lên quan điểm của mình.

Vào ngày 18/7, vợ chồng nam ca sĩ Đan Trường đã chính thức thông báo ly hôn sau 8 năm mặn nồng. Trên trang cá nhân, vợ nam ca sĩ cho biết vì khoảng cách địa lý khiến suy nghĩ không còn đồng điệu, khó để tìm tiếng nói chung. Cũng trong cùng ngày, Đan Trường đã chia sẻ lại bài viết của vợ cùng dòng trạng thái: "Chúng tôi rất tiếc khi thông báo trong thời gian này. Mong mọi người hiểu".

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Đan trường và vợ thời còn bên nhau - Ảnh: Internet

Sự việc làm cộng đồng mạng được phen chao đảo, rất nhiều người thân, bạn bè và động nghiệp đã bày tỏ niềm an ủi cũng như tiếc nuối cho chuyện buồn của gia đình nam ca sĩ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, được chú ý nhiều nhất chắc có lẽ là bài viết của Hoa hậu Phương Lê.

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Hoa hậu Phương Lê - Ảnh: Internet

Cụ thể, Phương Lê chia sẻ lại một bài đăng về chuyện Đan Trường ly hôn kèm dòng trạng thái nói rõ quan điểm của mình. Theo cô, có nhiều ý tố khiến cho một cuộc hôn nhân "không thể hòa hợp" và một người phụ nữ thành công thường "rất mạnh mẽ và khó chiều".

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Bài viết của Phương Lê - Ảnh: Chụp màn hình

"Cuộc vui nào rồi cũng tàn và sự thật là sự khập khiễng về văn hóa và quan trọng là sự thua kém tiền bạc cũng làm cho người ta không thể hòa hợp.

Đàn ông lấy vợ quá giàu là sự lựa chọn liều lĩnh, vợ giàu mà còn tài giỏi thì... dù anh có nổi tiếng nhưng chỉ một thời thôi còn cô ấy giàu thì tới một đời lận. Phụ nữ thành công rất mạnh mẽ và khó chiều lắm" - bài viết của Phương Lê.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết của Hoa hậu nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những quan điểm đồng tình, một số netizen cùng cho bày tỏ sự phản đối khi cho rằng "bản thân Đan Trường cũng là một đại gia, chỉ là không giàu bằng vợ" hoặc "Ít nhất họ đã chia tay trong êm đẹp". Hiện, quan điểm của Phương Lê và chuyện ly hôn của nhà Đan Trường đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   Đan Trường và vợ đại gia nam ca sĩ Đan Trường Hoa hậu Phương Lê

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