'Tiệc khỏa thân thác loạn' từng khiến 'Ông hoàng nhạc sến' rơi vào vòng lao lý, sự nghiệp bên bờ lụi tàn, chính chủ nói gì sau hàng chục năm?

Hậu trường 19/07/2021 08:15

"Ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn từng khiến khán giả không khỏi xôn xao khi dính án tù vì tham gia "tiệc thác loạn" cùng những ồn ào khác. Ngọc Sơn đã từng lên tiếng hé lộ sự thật sau những thông tin này.

Gần đây, showbiz Việt rúng động với các tin đồn liên quan đến tiệc thác loạn của nghệ sĩ Việt sau khi 1 đoạn tin nhắn bị rò rỉ, khiến người trong cuộc như bác sĩ Chiêm Quốc Thái, diễn viên Kim Lý và Vy Oanh phải lên tiếng. Dù chưa biết thực hư thế nào, thế nhưng khi những thông tin nhạy cảm được tung ra trên MXH, sự nghiệp và danh tiếng của người nổi tiếng sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Chính vì thế, rất cần người trong cuộc phải lên tiếng.

Cũng liên quan đến tin đồn tiệc thác loạn đã khiến sự nghiệp của nghệ sĩ lao đao, nhiều người nhớ đến vụ việc của "Ông hoàng nhạc sến" năm xưa. 

Ngọc Sơn là một nghệ sĩ gạo cội của giới showbiz Việt. Anh được biết đến với biệt danh là "Ông hoàng nhạc sến" cùng những ca khúc để đời như "Vầng trăng cô đơn", "Tình cha"... Tuy nhiên, bên cạnh ánh hào quang, Ngọc Sơn cũng vướng phải không ít ồn ào mà nghiêm trọng nhất có thể là scandal "tiệc thác loạn" khiến anh phải vào tù một thời gian.

Cụ thể, năm 1992, Ngọc Sơn khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp đã bị phát hiện trong một bữa tiệc có lời mời chào "mang theo bao cao su, sung độ cho mọi đối tượng...” của Việt Kiều tên Pierre Tân.

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Ca sĩ Ngọc Sơn - Ảnh: Internet

Khi cơ quan chức năng ập vào, người ta thấy anh cùng nhiều bao cao su đã bóc còn vương vãi trên nền đất. Khi ấy, "Ông hoàng nhạc sến" bị kết án 8 tháng 13 ngày tạm giam và 12 tháng tù treo.

Sao bao nhiêu năm im lặng, mãi cho đến khi tham gia hoạt động nghệ thuật kỷ niệm dịp tròn 50 tuổi, Ngọc Sơn mới giải bày về sự việc năm xưa. Anh khẳng định những tin đồn về việc anh ăn chơi trác táng, "bị bắt tại chỗ vì cởi quần cởi áo, mang bao cao su, tham gia tiệc thác loạn" là hoàn toàn sai sự thật.

Theo đó, Ngọc Sơn tiết lộ bản thân có quen Pierre Tân, là anh ruột của ca sĩ Lý Mỹ Dung – bạn diễn chung với Ngọc Sơn. Năm ấy, Pierre Tân có tổ chức sinh nhật và mời Ngọc Sơn tham gia. Vì người này đang làm nội thất cho ngôi nhà hiện tại của Ngọc Sơn nên anh đồng ý, còn gọi điện cho mẹ báo rằng đi diễn về sẽ chạy qua sinh nhật để tặng cây đàn cho anh.

Trên thiệp mời, Pierre Tân có dặn mọi người là không được mặc đồ lót màu tím vì sợ không khí u buồn cho đại lễ. Tôi thấy vậy nhưng cũng chẳng để ý”- Ngọc Sơn nói với Dân Việt.

Tại buổi tiệc có một câu thông treo đầy bao cao su trang trí vì theo Ngọc Sơn tiết lộ: "Ngày đó, mọi người hưởng ứng phong trào chống AIDS nên treo bao cao su lên cây Noel cho vui thôi. Đó là phong trào rất được khuyến khích khi đó, vì năm 90 bắt đầu có người bị AIDS ở Việt Nam". Bản thân Ngọc Sơn cũng đã đứng chụp hình với cây thống đó sau khi được một người bạn rủ mà không ngờ nó lại là những hình ảnh chống lại anh sau này. Ngày ấy, đứng trước sự đả kích của truyền thông, nam ca sĩ đã khóc rất nhiều.

Theo Ngọc Sơn, anh hoàn toàn bị bắt không phải vì những trò đồi trụy trong tiệc sinh nhật mà là do hát phải những ca khúc cấm.

“Tôi bị bắt rất nhanh nhưng cũng nhanh chóng được thả. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, tôi bị bắt lại vì được trả tiền nhiều để hát những ca khúc bị cấm” - Ngọc Sơn nói với Dân Việt.

Tai tiếng theo nam ca sĩ suốt một thời gian dài. Anh bị nhiều người thêu dệt, dựng chuyện đủ điều. Có người còn ác ý cắt ghép các video, hình ảnh và bịa đặt nhiều điều không đúng về anh. "Dính phốt" khiến Ngọc Sơn không thể trở lại sân khấu vì định kiến xã hội ngày trước còn khá khắt khe.

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Ngọc Sơn của hiện tại - Ảnh : Internet

Ngoài ra, ông hoàng nhạc sến còn tiết lộ từng bị tung tin đồn là "bị bắt tại động mại dâm nam". Tuy nhiên, trên thực tế không hề có chuyện đó.

 "Trời ơi, tôi menly thế này sao mà đi bán dâm nam được. Người kia thêu tí, người này dệt tí, là thành những tin đồn ảo như vậy về Ngọc Sơn!" - Ngọc Sơn nói với Dân Việt.

Cũng liên quan đến Ngọc Sơn, vừa qua mẹ nam ca sĩ vừa qua đời. Bà ra đi vì bệnh nặng vào ngày 11/7. Tuy nhiên, trước đó, gia đình ca sĩ Ngọc Sơn phải thực hiện cách ly sau khi liên quan ca mắc Covid-19. Bà K.L. qua đời trong khi nam ca sĩ và người nhà đang cách ly tại Bà Rịa – Vũng Tàu, không thể về chịu tang. Linh cữu bà K.L được người thân đưa đi hoả táng sau đó.

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Từ khóa:   Ngọc Sơn Ngọc Sơn đi tù tiệc sinh nhật thác loạn

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