Người phụ nữ đạp xe như bay trong đêm, bật khóc nức nở khi được hỏi đi đâu về và câu chuyện nhói lòng phía sau

Đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bật khóc nức nở giữa đêm khuya khi được một người lạ - chủ nhân đoạn clip - hỏi thăm. Được biết, chị này đã đi xin đồ từ thiện từ chiều nhưng mãi đến tối mới xin được nên về trễ. Nhà chị còn 2 con nhỏ, chồng đã qua đời còn người mẹ già thì đau bệnh. Cảm thương trước hoàn cảnh trên, chủ tài khoản đã giúp đỡ chị một ít tiền để cho chi qua cơn nguy khốn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-dap-xe-nhu-bay-trong-dem-bat-khoc-nuc-no-khi-duoc-hoi-di-dau-ve-va-cau-chuyen-nhoi-long-phia-sau-417660.html