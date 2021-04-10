Chiều ngày 10/4, Việt Nam có 9 ca mắc COVID-19 tại Kiên Giang

Xã hội 10/04/2021 19:12

Bản tin chiều 10/4 của Bộ Y tế cho biết có 9 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Kiên Giang. Đây là những ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 10/4: Việt Nam có tổng cộng 1570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 910 ca, riêng Hải Dương có 726 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP.HCM (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

- Tính từ 6h đến 18h ngày 10/4: 9 ca mắc mới, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 

Thông tin ca mắc mới: 09 ca mắc mới (BN2684-2692) là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang. Cụ thể:

- CA BỆNH 2684 (BN2684): Bệnh nhân nam, 25 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

- CA BỆNH 2685 (BN2685): Bệnh nhân nam, 27 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

- CA BỆNH 2686 (BN2686): Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

- CA BỆNH 2687 (BN2687): Bệnh nhân nam, 26 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

- CA BỆNH 2688 (BN2688): Bệnh nhân nam, 23 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

- CA BỆNH 2689 (BN2689): Bệnh nhân nam, 25 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại thành phố lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- CA BỆNH 2690 (BN2690): Bệnh nhân nam, 29 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- CA BỆNH 2691 (BN2691): Bệnh nhân nam, 25 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- CA BỆNH 2692 (BN2692): Bệnh nhân nam, 26 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 08/4/2021, BN2684-BN2692 từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang.

Kết quả xét nghiệm ngày 09/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế Thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 37.938, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 523

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 21.705

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 15.710.

Chiều ngày 10/4, Việt Nam có 9 ca mắc COVID-19 tại Kiên Giang - Ảnh 1

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