Về vụ người phụ nữ bị đâm tử vong có liên quan đến giám đốc bệnh viện, nhiều người cho biết gia đình vị bác sĩ này đã bất hòa nhiều năm. Vợ ông khá nóng tính và có mối quan hệ xã hội phức tạp.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, liên quan đến vụ người phụ nữ bị đâm trên xe máy, cơ quan chức năng cho biết, hiện sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Nạn nhân trong vụ việc được xác định là bà Võ Thị Mười (43 tuổi, ngụ Ấp 5, xã Phú An, H.Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Ông Nguyễn Văn Ngưu (57 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Cai Lậy) cùng 3 người khác bị bắt khẩn cấp vào ngày 9/4 vì có liên quan đến vụ việc. Trước khi bị bắt, nghi phạm Nguyễn Văn Ngưu là giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Nghi phạm Nguyễn Văn Ngưu là giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Ảnh: Tuổi Trẻ Ông Ngưu được đánh giá là bác sĩ giỏi chuyên môn. Khi xảy ra vụ việc, nhiều bệnh nhân và đồng nghiệp đã rất bất ngờ về hành vi của vị bác sĩ này. Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cũng đã phải tạm thời phân công người thay thế và hoạt động của bệnh viện vẫn diễn ra bình thường. Theo VTC News, người dân địa phương cho biết, trước khi bị bắt, ông Ngưu và vợ là bà Th. (48 tuổi) đã xảy ra những bất hòa trong gia đình nhiều năm nay. Bà Th. trước kia từng cộng tác với bệnh viện nơi chồng làm việc, sau đó thì nghỉ làm ở bệnh viện về mở tiệm thuốc kiêm phòng khám tại nhà.

Bà được nhận xét là người chịu ăn diện lại có nhan sắc nhưng khá nóng tính và có mối quan hệ xã hội phức tạp. Ông Ngưu do nghi vợ và ông Nguyễn Văn Đ. (cán bộ của phòng Nông nghiệp-PTNT huyện Cái Bè) có quan hệ không trong sáng nên vào đêm 11/3 đã thuê một số đối tượng giang hồ theo dõi đánh ông Đ. để dằn mặt. Tuy nhiên, bà Võ Thị Mười khi đi cùng xe mô tô với ông Đ. đã bị các đối tượng ra tay sát hại nhầm. Như đã đưa tin trước đó, ngày 9/4, cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đã bắt khẩn cấp 4 nghi can liên quan đến vụ giết một phụ nữ trên địa bàn huyện Cai Lậy. Các đối tượng khác và tang vật - Ảnh: Người Lao Động Danh tính các đối tượng gồm: Bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu (57 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Cai Lậy) hiện là giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, Lê Quốc Đạt (biệt danh Hu Gô, 34 tuổi, ngụ P.4, thị xã Cai Lậy), Huỳnh Đức Trọng (37 tuổi, ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè) và Nguyễn Ngọc Hậu (tự Hậu Mã Voi, 25 tuổi, ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè). Khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 50 triệu đồng, 1 vật nghi là lựu đạn cùng với các tang vật có liên quan vụ án.

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