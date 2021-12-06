Bộ Y tế thực hiện xét nghiệm người nhập cảnh nhằm siết chặt biến chủng Omicron

Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị các Bộ, ngành và các địa phương tiếp tục chỉ đạo giám sát chặt chẽ biến chủng mới Omicron.

Theo chia sẻ thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, các đơn vị có liên quan chỉ đạo quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, đặc biệt người đến hoặc đi về từ các quốc gia khu vực Nam châu Phi.

Đồng thời, các đơn vị xét nghiệm cho người nhập cảnh theo quy định, tuyệt đối không để lây nhiễm trong các cơ sở cách ly và từ cơ sở cách ly ra ngoài cộng đồng, đặc biệt khi thực hiện cách ly tại các cơ sở lưu trú, khách sạn hay các đơn vị cách ly ngoài quân đội. Các trường hợp khai báo y tế không trung thực, không thực hiện cách ly theo quy định sẽ bị xử lý nghiêm.

Bộ Y tế khuyến cáo cần giám sát chặt chẽ biến chủng mới Omicron - Ảnh: TTXVN

Đối với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Bộ Y tế đề nghị cần tiếp tục thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo nguyên tắc "4 tại chỗ" gồm: 5K + vaccine, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức của nhân dân, với các trụ cột chính: Giám sát chặt, nhanh, phong tỏa hẹp và giải tỏa cách ly nhanh nhất có thể.

Bộ Y tế yêu cầu xét nghiệm thần tốc, khoa học, hiệu quả và nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch bệnh; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch nhằm phát hiện sớm, xử trí kịp thời.

Nhân viên y tế xét nghiệm cho người nhập cảnh - Ảnh: Internet

Theo khuyến cáo của WHO, tiêm vaccine COVID-19 là biện pháp là chủ động, hiệu quả nhất trong kiểm soát dịch bệnh, kể cả với các biến thể mới như Delta hay Omicron

Tiến sỹ Kidong Park - Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam cho hay, 5 công cụ hiệu quả để kiểm soát dịch COVID-19 gồm: Vaccine; các biện pháp y tế công cộng-xã hội (như 5K của Việt Nam); quản lý ca bệnh, quy trình chăm sóc, điều trị bệnh nhân; giám sát và kiểm soát đường biên giới. Trong số các công cụ này, bao phủ vaccine ở các quần thể dân số phù hợp được coi là biện pháp có thể tạo ra sự thay đổi toàn bộ cục diện.

Vụ chủ shop quần áo bạo hành nữ sinh: Quần áo bị tịch thu số lượng lớn, chỉ còn lại hàng 'made in Việt Nam' Trong quán trình truy tố vợ chồng chủ shop quần áo Mai Hường bạo hành, làm nhục nữ sinh trộm chân váy, Công an TP Thanh Hóa cũng đã tiến hàng thu giữ rất nhiều quần áo với số lượng lớn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-y-te-thuc-hien-xet-nghiem-nguoi-nhap-canh-nham-siet-chat-bien-chung-omicron-440087.html