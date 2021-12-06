Theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền phong, vào ngày 4/12, Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường (SN 1992, trú phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Làm nhục người khác". Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh (SN 1990, chồng của Hường) về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Cả hai liên quan tới vụ việc nữ sinh bị đánh đập, cắt áo ngực, quay clip đăng lên mạng xã hội xảy ra tại shop quần áo Mai Hường (số 93 đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa).

Bên cạnh đó, hàng chục cán bộ Công an TP Thanh Hóa đã thực hiện khám xét shop quần áo Mai Hường. Đáng chú ý là ngay sau đó, công an lại cho thu giữ rất nhiều quần áo tại shop với số lượng lên tới hàng tấn.