Vụ chủ shop quần áo bạo hành nữ sinh: Quần áo bị tịch thu số lượng lớn, chỉ còn lại hàng 'made in Việt Nam'

Xã hội 06/12/2021 12:45

Trong quán trình truy tố vợ chồng chủ shop quần áo Mai Hường bạo hành, làm nhục nữ sinh trộm chân váy, Công an TP Thanh Hóa cũng đã tiến hàng thu giữ rất nhiều quần áo với số lượng lớn.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền phong, vào ngày 4/12, Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường (SN 1992, trú phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Làm nhục người khác". Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh (SN 1990, chồng của Hường) về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Cả hai liên quan tới vụ việc nữ sinh bị đánh đập, cắt áo ngực, quay clip đăng lên mạng xã hội xảy ra tại shop quần áo Mai Hường (số 93 đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa).

Bên cạnh đó, hàng chục cán bộ Công an TP Thanh Hóa đã thực hiện khám xét shop quần áo Mai Hường. Đáng chú ý là ngay sau đó, công an lại cho thu giữ rất nhiều quần áo tại shop với số lượng lên tới hàng tấn.

shop quan ao mai huong
Hai vợ chồng Mai Hường bị khởi tố -  Ảnh: Công an cung cấp

Theo báo Người lao động đưa tin, theo Công an TP Thanh Hóa, trong quá trình làm việc với chủ shop Mai Hường, công an phát hiện tại đây có nhiều hàng hóa là quần, áo không có hóa đơn chứng từ về nguồn gốc, xuất xứ, vì thế công an đã thực hiện thu giữ, phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa làm rõ.

Đồng thời, lãnh đạo phường Lam Sơn cũng cho hay rằng công an chỉ thu giữ những quần áo không có nhãn hiệu, hoá đơn và nguồn gốc xuất xứ. Chỉ còn lại quần áo "made in Việt Nam" có hoá đơn chứng từ thì không bị thu.

shop quan ao mai huong 1Vụ chủ shop quần áo bạo hành nữ sinh: Quần áo bị tịch thu số lượng lớn, chỉ còn lại hàng 'made in Việt Nam' - Ảnh 3
Hàng tấn quần áo không rõ nguồn gốc đã được công an thu giữ - Ảnh: Người lao động

Sự việc sau khi được lan truyền trên các diễn đàn, trang mạng xã hội đã gây bức xúc cho dư luận. Hiện tại, sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

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Từ khóa:   shop quần áo Mai Hường hóa đơn chứng từ thu giữ

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