Vụ việc nữ sinh bị cặp vợ chồng chủ shop quần áo bạo hành, cắt tóc, cắt áo ngực sau khi phát hiện ăn trộm chiếc váy 160k đang gây thu hút sự chú ý và quan tâm của dư luận.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền phong, vào ngày 4/12, Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường (SN 1992, trú phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Làm nhục người khác". Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh (SN 1990, chồng của Hường) về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Cả hai liên quan tới vụ việc nữ sinh bị đánh đập, cắt áo ngực, quay clip đăng lên mạng xã hội xảy ra tại shop quần áo Mai Hường (số 93 đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa).

Hai vợ chồng Mai Hường bị khởi tố - Ảnh: Công an cung cấp Trao đổi với Vietnamnet, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, hành vi hành hạ, xúc phạm người khác với bất cứ lý do gì đều là hành vi vi phạm pháp luật. Trong vụ việc này, các đối tượng vừa đánh đập, xúc phạm danh dự nhân phẩm của nữ sinh, vừa ghi hình để đăng lên mạng xã hội. Hành vi làm nhục người khác trong trường hợp này được xác định là có sử dụng phương tiện điện tử nên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2, điều 155, Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015. Theo đó, người bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ phải đối mặt với mức phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Người vi phạm còn phải bồi thường thiệt hại đến danh dự nhân phẩm, uy tín đối với nạn nhân. Ngoài ra, hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của nạn nhân để buộc nạn nhân phải đưa số tiền tới 30 triệu đồng là hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo quy định tại điều 170, BLHS năm 2015, tội "Cưỡng đoạt tài sản" có cấu thành hình thức. Chỉ cần đối tượng thực hiện hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản là đã cấu thành tội này.

Chủ shop quần áo đánh đập và quay video nữ sinh trộm váy - Ảnh: Cắt từ clip Trường hợp phạm tội với người dưới 16 tuổi hoặc hành vi được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì đối tượng phạm tội sẽ bị xử lý theo khoản 2, điều 170, BLHS năm 2015, với mức chế tài là phạt tù từ 3 đến 10 năm. Đồng quan điểm trên, Luật sư Hoàng Tùng (Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa, Hà Nội) cho biết, hai vợ chồng chủ shop quần áo Mai Hường có thể sẽ phải chịu mức phạt tù từ 3 đến 10 năm. Quyết định xử phạt sẽ tùy vào mức độ hành vi vi phạm được cơ quan điều tra kết luận. Hiện tại, sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-hoa-vo-chong-chu-shop-hanh-hung-nu-sinh-se-doi-mat-voi-nhung-muc-an-nao-439981.html