Vé tàu Tết Nhâm Dần 2022: mở bán nguyên khoang, nguyên toa giảm đến 15% giá vé

Xã hội 03/12/2021 20:01

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành đường sắt tiếp tục duy trì việc bán vé nguyên khoang, nguyên toa đến hết ngày 28/2/2022, cùng chính sách giảm giá từ 10% - 15%.

Theo chia sẻ thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, từ ngày 15/11/2021, ngành đường sắt đã chính thức mở bán vé, cung cấp dịch vụ nguyên khoang (khoang 4 giường và khoang 6 giường), nguyên toa tới khách hàng. 

Đại diện VNR cho biết do nhiều hành khách muốn có không gian riêng, đảm bảo an toàn ở mức cao nhất khi đi tàu cùng gia đình, người thân hoặc theo nhóm, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, nên ngành đường sắt sẽ tiếp tục duy trì việc bán vé nguyên khoang, nguyên toa đến hết ngày 28/2/2022 cùng chính sách giảm giá từ 10 - 15%. Đặc biệt, không giới hạn cự ly đối với hành khách mua vé đi tàu nguyên khoang, nguyên toa.

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Bán vé nguyên khoang, nguyên toa đến hết ngày 28/2/2022 cùng chính sách giảm giá từ 10 - 15% - Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, những hành khách mua vé đi chặng ngắn (dưới 300 km) có thể mua vé nguyên khoang, nguyên toa để đảm bảo an toàn ở mức cao nhất khi di chuyển và hưởng các chính sách ưu đãi của ngành đường sắt. Những hành khách có vé đi nguyên khoang, nguyên toa nếu có nhu cầu đưa, đón tại nhà ngành đường sắt sẽ phục vụ theo nhu cầu, được cung cấp miễn phí suất ăn trên tàu… Tại các nhà ga, hành khách được bố trí phòng đợi hoặc khu vực chờ tàu riêng và bố trí lối đi riêng khi lên, xuống tàu.

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Trước tình hình dịch bệnh, hành khách vẫn hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn tàu hỏa là phương tiện đi lại trong dịp Tết Nguyên đán 2022 - Ảnh minh họa: Internet

Cùng với việc kéo dài thời gian bán vé nguyên khoang, nguyên toa; tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, ngành đường sắt còn triển khai nhiều giải pháp phòng dịch nghiêm ngặt như: tổ chức phun khử khuẩn tại các nhà ga và toa xe trước khi đưa ra vận dụng; các nhân viên phục vụ trên tàu, dưới ga tuần thủ việc tiêm vaccine và xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi lên ban…. Vậy nên, hành khách hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn tàu hỏa là phương tiện đi lại trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Cũng theo đại diện VNR, để đảm bảo quyền lợi cho hành khách, ngành đường sắt vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội: Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người cao tuổi, học sinh, sinh viên

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