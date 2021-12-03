Sở GD&ĐT TP.HCM hướng dẫn mới về việc đi học trực tiếp của học sinh

Cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ 2: Học sinh lớp 1 đi học một buổi/ngày, mỗi buổi không quá 50% sĩ số học sinh toàn khối.

Theo chia sẻ thông tin từ VTC News, đối với cấp tiểu học , cơ sở giáo dục thuộc khu vực dịch cấp độ 1: Học sinh lớp 1 đi học một buổi/ngày, các khối khác tiếp tục học trên Internet. Tuy nhiên, trường Tiểu học Thạnh An, huyện Cần Giờ tổ chức học trực tiếp cho tất cả các khối lớp.

Cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ 3: Học sinh lớp 1 đi học ba buổi/tuần, mỗi buổi không quá 50% sĩ số học sinh toàn khối.

Các học sinh đang ở tỉnh chưa về TP.HCM hoặc đang trong khu vực cách ly, phong toả, phải cách ly vì nhiễm bệnh, học sinh bệnh lý nền được xác nhận của bác sĩ tạm thời chưa tham gia học tập trực tiếp. Học sinh sẽ được nhà trường tổ chức hướng dẫn tự học qua Internet, qua truyền hình và các phương tiện khác.

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu, ngày đầu tiên đi học trực tiếp, không tổ chức dạy học, các giáo viên làm quen với học sinh, hướng dẫn các thói quen phòng dịch COVID-19 tại trường cho học sinh; xây dựng nền nếp học tập cho học sinh; tổ chức khảo sát nhanh để nắm bắt, chia nhóm học sinh... Những ngày tiếp theo, giáo viên sẽ kết hợp tổ chức ôn tập, củng cố các kiến thức cốt lõi đã triển khai trong giai đoạn học tập trên Internet song song với việc tổ chức dạy học kiến thức mới.

Học sinh tại TP.HCM sẽ thí điểm học trực tiếp 2 tuần - Ảnh: Internet

Đối với các cấp THCS, THPT, trường ở địa bàn cấp độ 1: Thời khóa biểu dạy học trực tiếp không quá 30 tiết/tuần; thời lượng dạy học còn lại (ngoài 30 tiết trực tiếp) của kế hoạch giáo dục nhà trường, các trường sẽ thực hiện trên Internet.

Trường ở địa bàn cấp độ 2: Thời khóa biểu dạy học trực tiếp không quá 18 tiết/tuần; thời lượng học trực tiếp ưu tiên cho thực hiện chương trình chính khóa, các hoạt động phụ đạo, bồi dưỡng nhằm khắc phục khó khăn, hạn chế do dạy học trên Internet.

Học sinh khối 6, 9 và khối 12, cơ sở giáo dục có thể bố trí thời lượng học tập trực tiếp tăng thêm nhưng không quá 24 tiết/tuần.

Trường ở địa bàn cấp độ 3: Thời khóa biểu dạy học trực tiếp không quá 12 tiết/tuần. Với học sinh khối 6, 9 và khối 12, cơ sở giáo dục có thể bố trí thời lượng học tập trực tiếp tăng thêm nhưng không quá 18 tiết/tuần. Các trường không tổ chức các chương trình nhà trường, không thực hiện kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày.

Trường ở địa bàn cấp độ 4: Thực hiện tất cả hoạt động dạy học theo chương trình chính khóa trên môi trường Internet.

Học sinh đang ở tỉnh chưa về được thành phố hoặc đang ở các khu cách ly, phong tỏa, phải cách ly vì nhiễm bệnh, các học sinh bệnh lý nền (có xác nhận của bác sĩ) tạm thời chưa tham gia học tập trực tiếp. Các em sẽ được nhà trường tổ chức hướng dẫn dạy học qua Internet, qua truyền hình và các phương tiện khác.

Thời gian dự kiến kiểm tra cuối học kỳ I từ ngày 10/1 đến 22/1/2022.