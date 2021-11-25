Giá xăng chính thức giảm hơn 1.000 đồng/lít sau 5 lần tăng liên tiếp

Vào chiều nay 25/11, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày/lần.

Theo chia sẻ thông tin từ Tổ Quốc, Liên Bộ quyết định thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít, dầu diesel ở mức 150 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg, không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92. Chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít, các mặt hàng xăng dầu khác không chi. Giá xăng giảm hơn 1.000 đồng/lít sau 5 lần tăng liên tiếp - Ảnh: Internet Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.917 đồng/lít (giảm 752 đồng/lít so với giá hiện hành, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG 300 đồng/lít thì giá sẽ chỉ giảm 452 đồng/lít và giá bán là 23.217 đồng/lít); - Xăng RON95-III: không cao hơn 23.902 đồng/lít (giảm 1.094 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 18.382 đồng/lít (giảm 334 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu hỏa: không cao hơn 17.197 đồng/lít (giảm 440 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 16.477 đồng/kg (giảm 344 đồng/kg so với giá bán hiện hành). Hỗ trợ cho đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp còn nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 - Ảnh: Người lao động Bên cạnh đó, báo Người lao động đưa tin, Liên Bộ Công Thương - Tài chính, nhằm hỗ trợ cho đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp còn nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, duy trì công cụ Quỹ bình ổn giá xăng dầu để có dư địa điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới khi thị trường xăng dầu thế giới còn tiềm ẩn nhiều biến động, Liên Bộ quyết định điều chỉnh mức trích lập và chi quỹ đối với các mặt hàng một cách hợp lý để giá xăng dầu trong nước theo xu hướng diễn biến của giá xăng dầu thế giới và bảo đảm duy trì công cụ quỹ. Với việc Quỹ bình ổn giá xăng dầu tiếp tục giảm trong quý III, đây đã là quý thứ 4 liên tiếp ghi nhận giảm số dư quỹ, kéo dài từ quý IV/2020 đến nay.

Những trường hợp không được sang tên giấy tờ xe bắt đầu từ đầu năm 2022 Kể từ ngày 1/1/2022, người dân đang sử dụng xe không có giấy tờ chuyển nhượng sẽ không được làm thủ tục chuyển tên trong giấy đăng ký xe sang tên của mình.

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