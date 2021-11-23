Khách du lịch TP.HCM đến Lâm Đồng không bắt buộc xét nghiệm COVID-19

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thông báo rằng người dân vào tỉnh Lâm Đồng nói chung và Đà Lạt nói riêng áp dụng các quy định về xét nghiệm theo nghị quyết 128.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thông báo việc xét nghiệm Covid-19 chỉ áp dụng đối với người dân đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

Đối với toàn bộ người dân khi đến tỉnh Lâm Đồng từ các vùng nguy cơ khác phải thực hiện khai báo y tế với chính quyền UBND các xã, phường, thị trấn nơi ở hoặc nơi lưu trú và tự nguyện làm xét nghiệm Covid-19. Những người đã tiêm đủ liều vaccine và người khỏi bệnh chỉ phải thực hiện xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ.

Mùa hoa dã quỳ thu hút du khách đến Đà Lạt - Ảnh: Zing

Ngoài ra, UBND TP.Đà Lạt báo cáo, trong tháng 10, đầu tháng 11, địa phương đón hơn 13.000 lượt khách lưu trú. Trong đó có 208 khách quốc tế, 12.992 khách nội địa. Lãnh đạo địa phương này cho biết lượng du khách đến Đà Lạt bắt đầu tăng sau nhiều tháng giãn cách xã hội. Tuy nhiên, điều này cũng kéo theo nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn. Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết TP Đà Lạt đang là địa phương có số ca dương tính cao nhất tỉnh và là địa phương có nhiều vùng vàng nhất (cấp độ 2).

Khách du lịch từ TP.HCM không phải xét nghiệm Covid-19 khi đến Đà Lạt - Ảnh: Internet

Theo Tuổi trẻ Online đưa tin, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết Lâm Đồng phải tăng cường giám sát dịch vì số ca nhiễm cộng đồng tăng cao trong bối cảnh tỉnh đang mở cửa sản xuất kinh tế và kinh doanh du lịch. Hiện tại, tổng số ca nhiễm tại Lâm Đồng có đến 40% là du khách và người về từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

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