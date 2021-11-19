Câu chuyện hy hữu: Cô dâu Nghệ An 'chuyển dạ' ngay trong đám cưới, tức tốc lên xe hoa 'đi đẻ'

Xã hội 19/11/2021 13:47

Chỉ còn cách ngày dự sinh 2 tuần, cô dâu Quỳnh Trang bất ngờ đau bụng và chuyển dạ ngay trong hôn lễ.

Mới đây, trên MXH chia sẻ rầm rộ câu chuyện về một đám cưới có "1-0-2" diễn ra tại Nghệ An. Cô dâu chuyển dạ, tay xách nách mang đến bệnh viện đi đẻ ngay sau hôn lễ khiến ai nấy đều cảm thấy vô cùng hài hước.

Theo chia sẻ thông tin từ Tiền phong, cô dâu trong câu chuyện trên là Quỳnh Trang (SN 1998, trú xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và chú rể Xuân Thức (SN 1993) là người cùng xã. Sau 3 năm tìm hiểu, anh Thức dự tính sẽ tổ chức đám cưới vào đợt tháng 7/2021. Tuy nhiên, dịch Covid-19 bùng phát không thể tổ chức được nên cả 2 đành nán lại một thời gian.

Tuy nhiên, khoảng 12h trưa 16/11, sau khi xe đón dâu về nhà nội tổ chức lễ cưới, bắt đầu từ các nghi lễ như là thắp hương tổ tiên, ra mắt họ hàng. Cô dâu sau đó đi thay váy cưới sang trang phục đơn giản để ra chung tiệc vui với bạn bè người thân thì bất ngờ đau bụng dữ dội. Chị Trang sau đó được đưa quay lại xe dâu, chở thẳng đến bệnh viện chờ sinh.

Theo anh Thức, trước khi tổ chức đám cưới, cả 2 vợ chồng đã đi khám, siêu âm và được các bác sỹ dự sinh vào cuối tháng 11. Dù nghĩ rằng sinh con đầu nên sẽ sớm hơn bình thường, song cả 2 vợ chồng đều không ngờ lại sinh đúng ngày cưới.

Chú rể Xuân Thức chia sẻ: “Lúc đó cũng bất ngờ và hơi hoảng. Mọi người lật đật chuẩn bị đồ áo lên xe hoa đi thẳng xuống bệnh viện. Đến bệnh viện mọi người thấy đi xe hoa mà lại đi sinh con nên ai cũng ngạc nhiên”.

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Chú rể Xuân Thức cùng cô dâu Quỳnh Trang trong ngày cưới - Ảnh: Tiền Phong

Đến đầu giờ chiều 17/11, thấy vợ vẫn chưa sinh, các bác sỹ dự đoán ít ngày nữa mới sinh nên anh Thức cùng vợ bắt taxi về nhà. Tuy nhiên, đến đêm cùng ngày, vợ anh Thức đau bụng dữ dội nên cả 2 lại tiếp tục xuống viện. Vợ anh, đã hạ sinh một bé trai nặng 2,4 kg vào 1h25 ngày 18/11. Hiện, sức khỏe hai mẹ con đều ổn định.

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