Hình ảnh người đàn ông thản nhiên "phóng uế" ngay trước cửa nhà của một hộ dân đã bị camera an ninh ghi lại khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh phản cảm của một người đàn ông khiến người xem bức xúc và phẫn nộ. Theo chia sẻ, sự việc trên được cho là xảy ra tại khu đô thị Him Lam, Tân Hưng, Quận 7 (TP.HCM). Cụ thể, theo dõi hình ảnh trong đoạn video, trong lúc đang đi bộ tập thể dục quanh khu vực thì một người đàn ông mặc đồ thể thao gồm áo thun vàng, quần đùi và đội mũ lưỡi trai, và tay cầm theo chiếc lá tiến về phía sảnh của một ngôi nhà.

Người đàn ông giả vờ tập thể dục để đi vệ sinh trước nhà người khác Ban đầu, người đàn ông giả vờ đứng ngó nghiêng, giơ tay lên tập thể dục. Tuy nhiên, khi không thấy có ai ở gần đó, người này đã ngồi thụp xuống "phóng uế" ngay tại chỗ. Sau khi "giải quyết nỗi buồn" trước cửa nhà dân, người đàn ông lại bình thản đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục đi bộ tập thể dục. Những tưởng không ai biết nhưng thực tế toàn bộ hành vi phản cảm của người đàn ông đã bị camera an ninh xung quanh ngôi nhà ghi lại được.

Hành động phản cảm của người đang ông đã bị camera an ninh ghi lại - Ảnh: Chụp màn hình Hành động mất vệ sinh của người đàn ông khiến cộng đồng mạng bày tỏ thái độ phẫn nộ và không ngừng "ném đá" vô cùng gay gắt. Nhiều người phê bình ý thức của người đàn ông như: "Thà anh ra bờ rào hay chỗ tường nào đó giải quyết nó là 1 lẽ, đây sảnh nhà người ta tự nhiên đi vào. Xong sáng người ta mở cửa ra thấy bốc mùi thì biết làm sao", "Trời không ngờ có người vô ý thức này luôn, giờ trẻ con có ai đi vệ sinh bậy như này đâu mà người lớn rồi vẫn phóng uế bừa bãi được"...

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