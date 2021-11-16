NÓNG: TP.HCM ban hành quy định mới - Mở lại nhiều hoạt động kinh doanh 'bar, vũ trường, spa...'

Theo đó, quyết định này thay thế một số nội dung trong Chỉ thị 18 và nhiều văn bản khác của UBND TP liên quan đến việc: vận chuyển người lao động đến TP; lưu thông trong trường hợp cần thiết; tạo điều kiện cho người lao động di chuyển, khôi phục sản xuất kinh doanh và hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Theo chia sẻ từ Pháp luật TP.HCM, căn cứ vào quyết định 3900 về quy định tạm thời các biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn TP.HCM, các dịch vụ như massage, spa, làm đẹp , quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke được hoạt động có điều kiện ở phường, xã cấp độ 1, 2, 3. Tuy nhiên, khu vực được đánh giá là cấp độ 4 không được hoạt động.

Đối với quy định chung về điều kiện tham gia hoạt động, người tham gia các hoạt động phải tiêm ít nhất 1 liều vaccine đối với loại 2 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Người thuộc diện phải tiêm vaccine nhưng không thể tiêm do có chống chỉ định phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế về chống chỉ định. Đáng chú ý, trẻ em chưa đến tuổi tiêm vaccine được tham gia các hoạt động khi đi kèm với người lớn đã tiêm vaccine.

Tuy nhiên, các hoạt động kinh doanh tại TP.HCM cần tuân thủ và đảm bảo các điều kiện như sau:

Ngoài ra, các yêu cầu về xét nghiệm còn hiệu lực, được thực hiện khác nhau theo từng hoạt động cụ thể nêu trên.

Đối với hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ như massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke:

Phường, xã, thị trấn cấp độ 1 được hoạt động: đảm bảo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Người làm việc phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ.

Phường, xã, thị trấn cấp độ 2 được hoạt động hạn chế. Trong đó, bên cạnh các yêu cầu trên chỉ được hoạt động tối đa 50% công suất tại cùng một thời điểm.

Ở phường, xã, thị trấn có cấp độ 3 cũng được hoạt động hạn chế. Bên cạnh quy định như cấp độ 1 thì cơ sở dịch vụ chỉ hoạt động tối đa 25% công suất tại cùng một thời điểm, không hoạt động các dịch vụ như bar, vũ trường, câu lã bộ khiêu vũ, karaoke.

Riêng phường, xã, thị trấn cấp độ 4 không được hoạt động.

Đối với cơ sở làm tóc, bao gồm cắt tóc:

Phường, xã, thị trấn cấp độ 1 được hoạt động: Đảm bảo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Người làm việc được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh.

Phường, xã, thị trấn cấp độ 2: bên cạnh yêu cầu như cấp độ 1 thì chỉ được hoạt động tối đa 75% công suất cùng một thời điểm. Tương tự, 50% công suất ở địa phương có cấp độ 3 và 35% công suất ở địa phương cấp độ 4.

TP.HCM mở lại các hoạt động kinh doanh như phải đủ điều kiệm đảm bảo an toàn trước dịch Covid-19 - Ảnh: Internet

Đối với hoạt động bán hàng rong, vé số dạo:

Phường, xã, thị trấn cấp độ 1 được hoạt động trong điều kiện đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch.

Phường, xã, thị trấn cấp độ 2 được hoạt động có điều kiện người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch.

Riêng cấp độ 3 và 4 thì không được hoạt động.

Đối với các hoạt động thư viện, đọc sách; rạp chiếu phim, điện tử; cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, trò chơi điện tử:

Phường, xã, thị trấn cấp độ 1 được hoạt động đảm bảo tuân thủ Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn phòng, chống dịch COVID-19 của TP.

Phường, xã, thị trấn cấp độ 2 được hoạt động hạn chế; bên cạnh yêu cầu của cấp độ 1 thì chỉ được hoạt động tối đa 50% số lượng khách, khán giả, độc giả phục vụ.

Tương tự ở phường, xã, thị trấn cấp độ 3 được hoạt động tối đa 25% sổ lượng khách, khán giả, độc giả phục vụ. Riêng địa phương cấp độ 4 không được hoạt động.