Rùng mình phát hiện mảnh dao lam sắc bén, cắm sâu bên trong ổ bánh mì cắn dở

Xã hội 15/11/2021 14:44

Hiện nay, vấn nạn lớn con người đang phải đối mặt hiện nay là thực phẩm bẩn, không đảm bảo an toàn vệ sinh về chất lượng, độ an toàn trong chế biến và sản xuất.

Thực trạng an toàn thực phẩm hiện nay là một trong những vấn đề nhức nhối cần được quan tâm nhất. Không chỉ đối mặt với các loại thực phẩm bẩn, không đảm bảo vệ sinh, người dân còn phải đối mặt về chất lượng, độ an toàn trong chế biến, sản xuất. 

Nhiều sự việc như phát hiện những thứ như sợi tóc, giòi bọ, con gián, con chuột... đều đã từng bị tố giác trên mạng xã hội. Song, trường hợp bánh mì có dao lam khiến dân mạng được phen hú vía. 

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Cận chiếc dao lam trong ổ bánh mì - Ảnh: chụp màn hình

Theo như chia sẻ trên trang cá nhân, một cô gái đã chia sẻ lại hình ảnh chiếc bánh mì ăn dở của mình trên mạng xã hội. Đáng chú ý là hình ảnh một miếng dao lam xuất hiện bên trong ổ bánh mì. Sau khi cô gái lôi miếng dao lam này ra chụp rõ nét thì mọi người xem đều kinh hãi và rùng mình. 

Đồng thời, cư dân mạng cũng đồng loạt bày tỏ nỗi đồng cảm và bức xúc: "Vừa ghê vừa nguy hiểm cho người ăn", "Kiện được đó ạ! Cho bỏ tật quên, lỡ còn tiếp diễn khong biết còn bé nào bị không?", "Thế này nguy hiểm quá! Lỡ các con dùng thì hậu quả khó lường", "Không chỉ mỗi bé thôi đâu, có khi người lớn ăn cũng cắn miếng to thì...", "Trời đất tưởng tượng thử lúc đang ăn mà không để ý nhai luôn cái tương ớt đầy họng luôn"...

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Nhiều cư dân mạng bức xúc - Ảnh: chụp màn hình

Tuy nhiên, cũng không ít người hoài nghi về độ chính xác của sự việc: “Mọi người xem để đề phòng nhưng cũng cần tỉnh táo tìm hiểu kỹ hơn, không nên quá hoang mang, lo sợ. Người đăng tải không nói xảy ra ở đâu, thời điểm nào, chỉ chụp thế này thì ai cũng có thể cho miếng dao lam vào bánh mỳ rồi chụp”, một cư dân mạng bình luận.

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Từ khóa:   câu chuyện bất ngờ sự việc hi hữu an toàn thực phẩm

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