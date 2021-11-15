Phát hiện 3 trường hợp F0 sau khi triệt phá sòng bạc 'lắc tài xỉu' quy mô lớn ở Đồng Nai

Xã hội 15/11/2021 10:27

Qua kiểm tra nhanh, cơ quan chính quyền phát hiện có 3 trường hợp dương tính với SASR-CoV-2.

Theo chia sẻ thông tin từ Công an nhân dân, khoảng 16h ngày 11/11, Công an Thành phố Biên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh ập vào bãi xe ôtô “Thiện Đức” (thuộc khu phố 8, phường Long Bình) khống chế, bắt quả tang 35 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức “lắc tài xỉu”. Công an cũng đã thu giữ trên người và chiếu bạc số tiền 106 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 13 xe môtô và 1 bộ lắc tài xỉu.

Qua kiểm tra nhanh, địa phương phát hiện có 3/35 đối tượng nhiễm COVID-19

Phát hiện 3 trường hợp F0 sau khi triệt phá sòng bạc 'lắc tài xỉu' quy mô lớn ở Đồng Nai - Ảnh 1
Các đối tượng sau khi bị bắt giữ - Ảnh: CAND

Qua điều tra sơ bộ, sòng bạc trên do đối tượng Bùi Trần Trung (tên thường gọi Cu Nòi, 30 tuổi, ngụ phường Bình Đa) cầm đầu. Để đối phó với Công an, Trung đã phân công các đàn em thu tiền xâu (trung bình 1,2 triệu đồng/1 tiếng đối với người cầm cái); người dọn dẹp, phục vụ cơm nước tại chỗ cho các con bạc và người cảnh giới sẵn sàng báo động khi phát hiện lực lượng Công an.

Phát hiện 3 trường hợp F0 sau khi triệt phá sòng bạc 'lắc tài xỉu' quy mô lớn ở Đồng Nai - Ảnh 2
Công an cũng đã thu giữ trên người và chiếu bạc số tiền 106 triệu đồng - Ảnh: CAND

Điều đáng chú ý, địa điểm tổ chức đánh bạc là một bãi giữ xe nằm phía sau KCN Amata, do Trần Tiến Đạt, (37 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ) làm chủ. Mặc dù biết Trung thuê để tổ chức đánh bạc nhưng vì lợi nhuận nên Đạt vẫn chấp thuận cho thuê đồng thời Đạt cũng tham gia đánh bạc và bị bắt.

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Từ khóa:   nhiễm COVID-19 tổ chức đánh bạc dương tính với SARS-CoV-2

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