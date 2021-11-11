Bức xúc vì bưu phẩm bị hoàn trả, người phụ nữ thản nhiên 'trút bỏ xiêm y' và liên tục chửi bới trước cổng bưu điện

Xã hội 11/11/2021 15:48

Vào sáng ngày 11/11, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người phụ nữ không mặc quần, chỉ mặc áo ấm và đứng trước trụ sở Bưu điện tỉnh Nghệ An chửi bới liên tục.

Theo chia sẻ thông tin từ Tổ Quốc, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một người phụ nữ chỉ mặc áo mà không mặc quần đứng trước trụ sở Bưu điện tỉnh Nghệ An (số 2, Nguyễn Thị Minh Khai). Cụ thể, người phụ nữ này liên tục có những hành động phản cảm và liên tục la mắng lớn tiếng. 

Người phụ nữ này trú tại TP.Vinh. Sáng cùng ngày, người này đến trước cổng Bưu điện tỉnh Nghệ An trao đổi một số vấn đề nhưng bị ngăn lại không cho vào. Người này sau đó đã cởi quần và lớn tiếng chửi bới.

hanh dong phan camBức xúc vì bưu phẩm bị hoàn trả, người phụ nữ thản nhiên 'trút bỏ xiêm y' và liên tục chửi bới trước cổng bưu điện - Ảnh 2
Hành động phản cảm của người phụ nữ được người dân xung quanh quay lại - Ảnh: chụp màn hình

Một lãnh đạo Bưu điện tỉnh Nghệ An xác nhận sự việc này và cho biết, nữ khách hàng này có gửi một số bưu phẩm thư đến cơ quan chức năng ngoài Hà Nội. Tuy nhiên, do khách hàng ghi địa chỉ không cụ thể nên nhân viên bưu điện không thể chuyển đến địa chỉ theo yêu cầu. Bưu phẩm thư này sau đó được hoàn trả lại cho khách hàng. Chỉ vì bức xúc vì bưu phẩm thư bị hoàn trả, người phụ nữ này đã đến tận Bưu điện tỉnh Nghệ An và có những lời lẽ, hành động phản cảm như trên.

Hiện tại, phía cơ quan đã báo cáo sự việc cho công an phường để nắm rõ và có hướng xử lý sự việc.

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